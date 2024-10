Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 04/10/2024

As ações asiáticas voltam a recuperar, lideradas pelo Hang Seng de Hong Kong (+2,7%), com os investidores a avaliarem a sustentabilidade dos ganhos recentes e a aguardarem pormenores sobre o estímulo fiscal e as despesas com férias na China. Os índices japoneses e sul-coreanos registaram ganhos, enquanto as ações australianas recuaram.

Os trabalhadores portuários dos EUA e os operadores portuários chegaram a um acordo provisório para pôr fim a uma greve de três dias que encerrou o transporte marítimo na Costa Leste e na Costa do Golfo. O acordo inclui um aumento salarial de cerca de 62% ao longo de seis anos, elevando os salários médios de 39 dólares por hora para cerca de 63 dólares por hora.

Os preços do petróleo estão perto de registar a maior subida semanal em mais de um ano, impulsionados pela escalada das tensões no Médio Oriente. Os futuros do Brent foram valorizaram cerca de 8% para a semana, enquanto que o WTI subiu 8,2%. seria o maior desde março do ano passado.

O dólar atingiu máximos das últimas seis semanas antes do relatório do NFP, às 13:30. O índice do dólar subiu quase 1,5% durante a semana, registando o seu melhor desempenho desde abril. Ainda assim, o euro manteve-se estável nos $1,1034.

Os economistas esperam que 140.000 empregos sejam adicionados no relatório do NFP referente a setembro, ao mesmo tempo que os economistas apontam para uma manutenção da atual taxa de desemprego em 4,2%. O relatório pode influenciar as decisões da Reserva Federal sobre as taxas de juros.

O Primeiro-Ministro japonês, Shigeru Ishiba, deu instruções ao seu gabinete para compilar um novo pacote económico para amortecer o golpe nas famílias devido ao aumento do custo de vida. Um orçamento suplementar será elaborado após as eleições para a câmara baixa, a 27 de outubro.

Os mercados de criptomoedas está a tentar recuperar, com a Bitcoin a subir 0,56% para $ 61.052,92 e a Etherereum a subir cerca de1,18% para $ 2.372,71.