Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 04/11/2024

A sessão na região da Ásia-Pacífico está a ser marcada por ganhos modestos nos principais índices. Os índices chineses estão a ganhar entre 0,30-0,60%, o índice SG20cash de Singapura está a subir 0,30% e o AU200.cash australiano está a subir 0,20%. A bolsa de valores do Japão permanece fechada hoje devido a um feriado nacional.

Esta semana será crucial para os investidores, uma vez que amanhã será eleito um novo presidente nos EUA, e na quinta-feira, teremos a reunião da FOMC sobre as taxas de juro. Espera-se um corte de 25 pontos base. No entanto, a atenção dos investidores centrar-se-á no discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, e nas perspectivas para os próximos meses.

Esta manhã está a ser marcada por fortes quedas no USD, que são visíveis através do índice USDIDX. Neste momento, o índice está a recuar cerca de 0.60%. Esta volatilidade resulta das próximas eleições nos EUA e da queda drástica nas probabilidades sobre a vitória de Trump.

No domingo, a OPEP+ anunciou que iria prolongar o corte de produção de 2,2 milhões de barris por dia (bpd) até dezembro. O aumento da produção já tinha sido adiado desde outubro devido à queda dos preços e à baixa procura. O cartel deveria aumentar a produção em 180.000 barris por dia a partir de dezembro.

O RBNZ emitiu um comunicado preliminar para o seu próximo Relatório de Estabilidade Financeira, destacando os riscos geopolíticos como uma preocupação fundamental para a estabilidade financeira. Os principais riscos resultam das tensões globais sobre a Rússia, a China e o Médio Oriente.

Israel notificou oficialmente as Nações Unidas, na segunda-feira, do cancelamento do acordo que tem regido as suas relações com a principal organização das Nações Unidas para a ajuda aos refugiados palestinianos (UNRWA) desde 1967. No mês passado, o parlamento israelita aprovou uma lei que proíbe a UNRWA de operar em Israel.

No mercado das criptomoedas, estamos a observar quedas, apoiadas pela queda das probabilidades de aposta na vitória de Donald Trump e pela incerteza geral dos investidores em relação às próximas eleições.

A Bitcoin voltou a ser negociada abaixo do nível dos 70.000 USD e até testou a zona dos 67.500 USD durante o fim de semana.



