Gráfico do dia - EURCHF (01.08.2025)

Um dos mais elevados direitos aduaneiros dos EUA visa a Suíça

O Presidente Donald Trump impôs um direito aduaneiro de 39% sobre os bens importados da Suíça, o que faz desta uma das mais elevadas taxas aduaneiras dos EUA. Trata-se de uma taxa mais elevada do que os 31% inicialmente anunciados e ultrapassa significativamente as tarifas cobradas à UE, ao Japão e à Coreia do Sul (15%). A decisão decorre dos esforços da administração americana para reduzir o seu défice comercial com a Suíça (38 mil milhões de dólares no ano passado) e destina-se a pressionar as empresas a transferir a produção para os EUA e a resolver os desequilíbrios comerciais globais. O Governo suíço manifestou o seu “profundo pesar” e está atualmente a tentar negociar uma inversão da decisão. Se as negociações não forem bem sucedidas até 7 de agosto, as novas tarifas entrarão em vigor. Os Estados Unidos declararam também que qualquer tentativa de exportação através de outros canais resultará numa tarifa adicional de 40% sobre esses produtos.

Os novos direitos aduaneiros afectam os principais sectores de exportação da Suíça: produtos farmacêuticos (por exemplo, Novartis, Roche), relógios (Swatch, Rolex) e produtos de confeitaria (Lindt). Estas empresas detêm uma posição forte no mercado americano e os EUA são o maior comprador de produtos suíços fora da Europa. Prevê-se que os novos direitos aduaneiros conduzam a um declínio da competitividade dos preços, a uma diminuição das vendas e, a longo prazo, a uma potencial transferência da produção para outros países. O lobby industrial chamou a tarifa de “perigosa” e alerta para o risco de problemas estruturais duradouros para a economia de exportação da Suíça.

Perspectivas Monetárias e Inflação Suíça

Os últimos dados relativos à inflação para junho indicam uma pressão inflacionista muito baixa, com o IPC a situar-se em 0,0% em termos anuais (y/y) e uma variação mensal de 0,2%. A inflação nos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas é negativa (-0,3% y/y). O Banco Nacional Suíço (SNB) decidiu reduzir as taxas de juro para zero em junho. Dada a baixa inflação (que está ligada a um franco forte) e os desafios económicos (tarifas e um franco excessivamente forte), existe a possibilidade de o SNB implementar outro corte de taxas para território negativo em setembro. Só uma clara recuperação da inflação ou um enfraquecimento do franco poderá impedir novos cortes. É importante notar que o SNB não sugeriu recentemente a possibilidade de intervenções cambiais, que só se revelaram eficazes a muito curto prazo no passado. Além disso, o SNB pode não querer antagonizar os Estados Unidos, que tem sido altamente crítico das intervenções cambiais.

Situação Técnica no par cambial EUR/CHF

Após as notícias sobre as tarifas, o franco suíço enfraqueceu ligeiramente em relação ao euro. O par EUR/CHF está a ser negociado perto dos 0,93. O par caiu para o seu nível mais baixo desde meados de abril, no início da sessão de hoje, mas agora está a tentar recuperar. A faixa de 0,9230 a 0,93 é uma zona de suporte muito forte, mas a volatilidade do par permanece bastante limitada. No entanto, se a pressão sobre a economia aumentar e o SNB decidir cortar as taxas, o franco pode enfraquecer ligeiramente em relação ao euro ou ao dólar nos próximos meses.