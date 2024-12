Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 04/12/2024

Os índices sul-coreanos entraram em sell-off depois de a declaração de lei marcial do Presidente Yoon Suk-Yeol ter provocado uma crise política de curta duração. O KOSPI caiu mais de 2%, com os partidos da oposição a prepararem um projeto de lei de destituição. O Won estabiliza depois de ter atingido o mínimo de dois anos, com a suspeita de intervenção das autoridades.

Os mercados asiáticos registaram quedas esta madrugada devido à turbulência política na Coreia do Sul. O Nikkei desceu 0,4% e o CSI 300 caiu 0,3%. O índice australiano caiu 0,5% após dados fracos do PIB.

A economia australiana cresceu menos do que o esperado no terceiro trimestre, 0,8% em relação ao ano anterior, face aos 1,1% previsto anteriormente. AUD/USD cai mais de 1% para mínimos de quatro meses, com os mercados a preverem cortes anteriores nas taxas do RBA.

O ANZ e o Westpac esperam que o RBA comece a reduzir as taxas a partir de maio de 2025, com a Capital Economics a prever um ciclo de flexibilização no 2º trimestre.

O PMI dos serviços chineses mostra um abrandamento do crescimento em novembro, caindo de 52,0 para 51,5. As ações chinesas de produção de chips valorizaram após o governo recomendar a não compra de chips produzidos nos EUA.

O IPC da Tailândia aumentou 0,95% em novembro, abaixo da previsão de 1,1% e do intervalo de objectivos do banco central. O Ministro das Finanças assinala um potencial corte das taxas de juro num contexto de baixa inflação.

O PMI dos serviços indianos mantém-se forte, com 58,4 em novembro, apesar dos aumentos de preços superiores a uma década. O ritmo recorde de contratação foi registado com um sentimento empresarial robusto.

Os mercados aguardam pelo discurso do presidente do Fed, Powell, para obter pistas sobre as perspectivas de taxas. O índice do dólar americano sobe 0,1% pela terceira sessão consecutiva.

O ouro sobe para os $ 2.646 com as tensões da Coreia do Sul e as preocupações com o conflito Israel-Hezbollah. Os futuros do cobre caíram 0.3% para US $ 9,096 por tonelada.

O Ministério das Finanças da Coreia do Sul promete um apoio “ilimitado” à liquidez para estabilizar os mercados. O Banco da Coreia anuncia operações especiais de reporte e políticas mais flexíveis em matéria de garantias.

Principais eventos em breve: Discurso do presidente do Fed, Powell, dados do PMI para França, Alemanha, Reino Unido e zona do euro, voto de desconfiança francês.

