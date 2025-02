Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 05/02/2025

A sessão nos mercados asiáticos ficou marcada por uma deterioração do sentimento dos investidores. Os mercados chineses estão a ter um desempenho particularmente fraco, com os contratos CHN.cash e HK.cash a perderem 1,6% e 1,5%, respetivamente, e a retomarem as negociações após as recentes celebrações do Ano Novo.

Os futuros das ações dos EUA estão a ser negociados de forma lateral, com o sentimento a não ser ajudado pelos resultados da Alphabet, que desapontou quanto às estimativas das receitas do Google Cloud. As ações caíram mais de 7,6% após o fecho da sessão ontem

Os dados salariais do Japão (i+4,8% y/y em dezembro) surpreenderam hoje com uma leitura mais elevada, reforçando a perspetiva de uma subida das taxas de juro do Banco do Japão a curto prazo. Além disso, o antigo banqueiro do BoJ, Hideo Hayakawa, avisou que as taxas de juro serão mais elevadas do que o mercado espera. O iene japonês está a ganhar contra outras moedas em face desta notícia hawkish e uma leitura mais elevada sobre os dados do PMI de serviços, que ficou em 53 contra os anteriores 50,9.

