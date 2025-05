Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 05/05/2025

Os dados fortes do relatório do Non-Farm Payroll (NFP) e declarações de prontidão para negociações comerciais entre a China e os EUA alimentaram os ganhos de sexta-feira entre os principais índices em Wall Street. O Russell 2000 (+2,3%) esteve em destaque, seguido pelo Nasdaq (+1,5%), S&P 500 (+1,5%) e DJIA (+1,4%).

Donald Trump anunciou planos para impor uma tarifa de 100% aos filmes produzidos fora dos EUA, alegando que “Hollywood está a morrer”.

Além disso, o presidente dos EUA negou a especulação de que tentaria remover Jerome Powell do seu cargo de presidente da Reserva Federal ou procurar um terceiro mandato presidencial.

As negociações das bolsas da região Ásia-Pacífico estão limitadas hoje devido ao Dia da Criança no Japão e na Coreia do Sul, e ao Dia do Trabalhador na China. Nos mercados abertos, prevalece um otimismo moderado, com esperanças de progressos nas negociações entre os EUA e a China (MSCI Asia Pacific ex Japan: +1%), com as acções indianas a liderarem os ganhos (Nifty 50: +0,5%).

O Partido Trabalhista da Austrália, liderado pelo atual Primeiro-Ministro Anthony Albanese, venceu as eleições parlamentares de sábado e vai formar um governo maioritário. Albanese derrotou os conservadores, cujo apoio caiu devido ao chamado “efeito Trump”. A vitória parece ter sido precificada pelo mercado, já que o S&P / ASX 200 caiu 0,9% hoje.

A leitura final do PMI de serviços da Austrália ficou um pouco pior do que o esperado (51, previsão: 51.4, anterior: 51.6).

Os preços do petróleo Brent e WTI estão a cair cerca de 3% depois de a OPEP+ ter anunciado que irá aumentar a produção de petróleo pelo segundo mês consecutivo em junho, para 411.000 barris por dia. O aumento da produção e o impacto antecipado da política tarifária de Trump estão a empurrar os preços do petróleo abaixo dos 60 dólares por barril.

No mercado cambial, o índice do dólar americano (USDIDX) caiu mais 0,4%, com os mercados aguardando os primeiros acordos comerciais entre os EUA e parceiros - possivelmente esta semana.

Os metais preciosos estão a valorizar no início da semana, apesar da diminuição da volatilidade e do progresso nas negociações comerciais. O ouro subiu 0.6% para $ 3,261 / onça, enquanto a prata subiu 0.9% para $ 32.30 / onça.

O mercado de criptomoedas está a registar perdas. A Bitcoin caiu 1.25% para $ 94,535, e Ethereum caiu 1.62% para $ 1,806.

