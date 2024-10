Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 06/09/2024

Os índices bolsistas dos EUA voltaram a registar perdas ontem, depois de um relatório ADP ter indicado que as empresas privadas dos EUA criaram menos empregos do que se esperava (99 mil face às previsões de 145 mil) desde o início de 2021. Além disso, o relatório Challenger indicou um número recorde de despedimentos desde o segundo trimestre de 2023 (75 mil contra 25 mil anteriormente). Entretanto ,os dados dos serviços do ISM saíram ligeiramente melhor do que o previsto, mas não alterou o sentimento do mercado

Hoje, as atenções centram-se no relatório do NFP de agosto (13:30), com o mercado à espera de uma recuperação na variação do emprego de 165k após os 114k reportado no último mês e uma queda na taxa de desemprego para 4,3% para 4,3%

Os futuros do US100 (Nasdaq 100) estão a perder 0,4% após os resultados do fabricante de semicondutores Broadcom (AVGO.US). As ações da empresa perderam quase 7% após a sessão, apesar de ter conseguido superar as expectativas em termos de lucros por ação (18% y/y) e receitas (47% y/y). Sem a contribuição positiva da aquisição da VMWare, no entanto, a receita da empresa teria crescido apenas 4% a/a.

Os ganhos por ação (EPS) foram de 1,24 dólares contra 1,22 dólares previstos e as vendas foram de 13,07 mil milhões de dólares contra 12,98 mil milhões de dólares previstos; a magnitude da superação das previsões do mercado foi, por conseguinte, relativamente pequena

A previsão da Broadcom para o trimestre atual, embora tenha aumentado, “desiludiu” as expectativas; a empresa prevê vendas de 14 mil milhões de dólares; o modelo de previsões de Wall Street sugeria 14,1 mil milhões de dólares. Para o ano inteiro, a empresa espera 12 mil milhões de dólares de receitas provenientes de produtos de IA; no início de 2024, esperava 11 mil milhões de dólares

A sessão na Ásia foi novamente marcada por quedas. O Nikkei do Japão perdeu 0,7%, o Sensex da Índia perdeu 0,9% e o KOSPI da Coreia do Sul perdeu mais de 1%. O Hang Seng da China fechou estável;

As ações da Nvidia perderam quase 1% nas negociações pós-sessão de ontem; o Bank of America indicou que as ações da empresa têm sido uma oportunidade de compra “consistente” nas últimas semanas. A Tesla ganhou 4% com os planos acelerados para aprovar a condução autónoma nos mercados da Europa e da China

As yields das obrigações dos EUA a 10 anos estão no seu nível mais baixo desde o outono de 2023; estão a oscilar em torno de 3,7% e caíram 2,5 pontos base desde ontem.

No mercado cambial, o EURUSD continua a ser negociado acima dos 1,11 e os futuros do índice do dólar USDIDX voltaram a recuar

Há pouca volatilidade nos mercados de matérias-primas e de metais preciosos; as matérias-primas energéticas estão, na sua maioria, a perder; o ouro está a ser negociado com uma ligeira subida de 0,15%

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.