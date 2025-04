Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 07/04/2025

A retaliação das tarifas chinesas na sexta-feira aprofundou ainda mais as quedas em Wall Street ( S&P500 : -6%, DJIA : -5,5%, Nasdaq : -5,8%, Russell 2000 : -4,4%). Os futuros sobre os índices americanos apontam para novas quedas esta segunda-feira.

Yanis Stournaras (BCE) vê as tarifas como uma fonte de risco de deflação para a zona euro. Os mercados estão a apontar para um novo corte nas taxas de juro em abril.

Trump anunciou que não vai alterar as políticas tarifárias em relação à China até que o défice comercial seja reduzido. De acordo com a ABC News, cerca de 50 países contactaram a Casa Branca durante o fim de semana para negociar tarifas de retaliação.

As perdas na região Ásia-Pacífico não estão a abrandar. O índice Hang Seng (HK.cash: -10,8%) está a registar a maior queda num dia em 16 anos. Outros mercados também caíram: o Shanghai SE Composite (-6,35%), o Nikkei 225 do Japão (-6,95%), o Kospi da Coreia do Sul (-5,25%) e o S&P/ASX 200 da Austrália (-4,25%).

No mercado cambial, estamos a assistir a uma correção após o fortalecimento do dólar na sexta-feira ( USDIDX : -0,4%). As moedas “ativos de refúgio”, o franco suíço e o iene japonês, são as que mais valorizam ( USDCHF : -0,9%, USDJPY : -0,65%), seguidas do euro ( EURUSD : +0,25%) e da libra ( GBPUSD : +0,1%). Entretanto, as moedas antípodas ( AUDUSD : -0,46%, NZDUSD : -0,57%) e as moedas escandinavas ( USDNOK : +0,55%, USDSEK : +0,65%) estão a desvalorizar-se. O USDCAD está a negociar sem alterações.

continuam a cair cerca de 2.2%, com o gás natural (NATGAS) também a recuar 2.1%. As principais criptomoedas estão a desistir dos ganhos de sexta-feira. Bitcoin caiu 2.3% para $ 77,000, e Ethereum caiu 2% para $ 1,543. Os contratos de Ripple (-8,8%), Dogecoin (-6,1%), Solana (-5%) e Chainlink (-3,3%) também estão a cair.

