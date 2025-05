Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 07/05/2025

Os mercados asiáticos subiram com o anúncio das conversações comerciais entre os EUA e a China , com o Hang Seng de Hong Kong a liderar os ganhos regionais, com um salto de 1,5%, depois de os funcionários dos EUA e da China terem confirmado as conversações do fim de semana na Suíça. O Shanghai Shenzhen CSI 300 e o Shanghai Composite da China subiram 0,5%, enquanto o Nikkei 225 do Japão subiu 0,3%. Os futuros das acções dos E.U.A. também se tornaram positivos com as notícias, com o S&P 500 Futures a subir 0,75%.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante para o Comércio, Jamieson Greer, vão reunir-se com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, este fim de semana, marcando o primeiro sinal claro sobre as negociações após semanas de mensagens contraditórias. Bessent mostrou-se otimista, afirmando que espera "conversações produtivas à medida que trabalhamos para reequilibrar o sistema económico internacional", embora os funcionários chineses tenham mantido um tom cauteloso, referindo-se a um provérbio: "Ouça o que é dito e veja o que é feito".

A Nova Zelândia mantém uma elevada taxa de desemprego , com os dados do primeiro trimestre a mostrarem que a taxa de desemprego se manteve inalterada em 5,1% e que o emprego cresceu apenas 0,1%. O crescimento dos salários abrandou para 0,4% no trimestre, abaixo do aumento previsto de 0,5%, reforçando as expectativas de novos cortes nas taxas do Banco da Reserva da Nova Zelândia. O RBNZ já reduziu as taxas em 200 pontos base desde agosto de 2024 para 3,5%, com os mercados a esperarem que a taxa desça abaixo dos 3,0% até ao final do ano.

As tensões militares entre a Índia e o Paquistão aumentam depois de a Índia ter efectuado ataques contra alegados acampamentos terroristas no Paquistão, com Islamabad a afirmar ter retaliado com ataques de artilharia e abatido cinco aviões indianos. Apesar de representarem os piores combates entre os vizinhos com armas nucleares em mais de duas décadas, as acções indianas apontam para uma abertura positiva, com o Gift Nifty 50 Futures a subir 0,5%.

A China anuncia um pacote de estímulos para contrariar os efeitos da guerra comercial , com o Banco Popular da China a reduzir a sua taxa de acordos de recompra a sete dias em 10 pontos base, para 1,40%, e a reduzir as reservas obrigatórias dos bancos em 50 pontos base, para 6,2%, libertando uma liquidez estimada em 1 bilião de yuans (138 mil milhões de dólares). A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China também prometeu apoio às empresas cotadas em bolsa afectadas pelas tarifas, enquanto as autoridades vão expandir um programa-piloto que permite às companhias de seguros investir mais 60 mil milhões de yuans em ações.

A decisão da Fed é aguardada num contexto económico complexo , uma vez que o banco central conclui a sua reunião de hoje com a expetativa generalizada de que as taxas permaneçam inalteradas. Os mercados estão atentos a sinais sobre a futura orientação da política, sendo provável que os comentários de Powell abordem a forma como a Fed irá lidar com os riscos de inflação relacionados com as tarifas e com os sinais de abrandamento económico. Os comerciantes estão atualmente a apostar no reinício dos cortes das taxas em julho.

O petróleo recupera dos mínimos de quatro anos , com o Brent subindo 0,7% para $62,59 por barril e o WTI subindo 0,9% para $59,59. Os preços encontraram apoio com o anúncio das conversações comerciais entre os E.U.A. e a China e sinais de potenciais cortes de produção dos E.U., com os principais produtores de xisto, incluindo Diamondback Energy e Coterra Energy, avisando que iriam reduzir a atividade de perfuração devido aos baixos preços. Dados da API mostrando uma queda de 4,5 milhões de barris nos inventários de petróleo dos E.U. também apoiaram o mercado.

O ouro recua de níveis quase recordes, com o ouro à vista caindo 1,3% para US $ 3.384,71 a onça, enquanto os futuros caíram 0,9% para US $ 3.392,74. O metal precioso perdeu terreno com o apetite ao risco melhorando após o anúncio da conversa sobre o comércio entre os EUA e a China, apesar do aumento das tensões geopolíticas entre a Índia e o Paquistão. Outros metais também se enfraqueceram, com a platina, prata e cobre caindo, com o dólar se firmando antes da decisão da Reserva Federal.

