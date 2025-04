Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 08/04/2025

Os futuros dos índices norte-americanos estão a dar sinais de recuperação, que se tem estendido também aos mercados asiáticos. O US200 valoriza quase 1%, enquanto o US100 está a subir 0,6%

O índice Nikkei do Japão subiu mais de 6%, impulsionado pelas expectativas do mercado relativamente ao estatuto de prioridade do Japão e ao seu importante papel nas negociações com os Estados Unidos.

O índice de volatilidade VIX mantém-se acima dos 30 pontos, embora tenha descido 2%, o que indica que a incerteza do mercado ainda persiste. Quase 10 biliões de dólares foram eliminados das ações mundiais desde que Donald Trump anunciou as tarifas na semana passada.

Os ganhos no índice Hang Seng da China foram menos interessantes; os futuros do índice chinês subiram cerca de 1%. No entanto, podemos ver uma recuperação mais forte entre os índices europeus, onde o EU50 e o DE40 estão a subir 1,7% e 1,4%, respetivamente

As instituições estatais manifestaram vontade de apoiar os mercados de capitais chineses e o Ministério do Comércio chinês sublinhou que a China nunca aceitará as políticas “coercivas” dos Estados Unidos.

O inquérito dos observadores da economia japonesa decepcionou, situando-se em 45,1, em comparação com as previsões de 45,2 e uma leitura anterior de 45,6.

O petróleo está a valorizar ligeiramente hoje, recuperando um pouco menos de 0,7%, enquanto o gás natural subiu quase 1,4%. O ouro também está a recuperar, subindo quase 0,8% e voltando acima de US $ 3.000 por onça.

Donald Trump sublinhou que todos os países visados pelas tarifas recentemente impostas estão agora a tentar negociar. Ele expressou confiança de que, a longo prazo, a nova política, juntamente com várias outras iniciativas do DOGE, ajudará a reduzir o défice comercial dos EUA.

O Presidente dos EUA sublinhou que a proposta da União Europeia (tarifas zero para ambas as partes) não o satisfaz plenamente e que pretende que a Europa se comprometa a comprar uma quantidade substancial de energia aos Estados Unidos, estimulando assim o mercado interno de exportação

Os Estados Unidos enviaram uma delegação aos Emirados Árabes Unidos e ao Qatar para iniciar conversações sobre os mercados energéticos. A medida surge depois de Trump ter anunciado que está envolvido em negociações diretas com o Irão e que poderá ser alcançado um potencial acordo sobre o acordo nuclear.

A Bitcoin está a recuperar, depois de ter testado a zona dos $ 75k ontem.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.