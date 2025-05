Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 08/05/2025

Wall Street fechou a sessão de ontem em terreno positivo, apesar do tom relativamente cauteloso de Jerome Powell na conferência de imprensa pós-FOMC ( DJIA : +0,7%, S&P500 : +0,4%, Nasdaq : +0,3%, Russell 2000 : +0,3%).

: +0,7%, : +0,4%, : +0,3%, : +0,3%). O Fed manteve as taxas de juro americanas inalteradas, como previsto (4,25-4,50%). A posição do Fed permaneceu a mesma - “não precisamos de nos apressar, e o custo da espera permanece baixo”, reiterou Powell ontem. O presidente do Fed enfatizou o estado sólido da economia dos EUA e a incerteza sobre a direção futura da política, pois há cenários em que os cortes virão este ano e outros em que não virão.

A administração Trump anunciou planos para revogar e modificar as restrições à exportação de chips avançados que foram introduzidas no ano passado pela administração Biden. A política tinha como objetivo dividir os países em três categorias estratégicas com base no nível de restrições. O Índice de Semicondutores de Filadélfia recuperou com a notícia, valorizando 1,7% ontem.

Durante a noite, Trump anunciou que hoje seria realizada uma conferência de imprensa sobre “um importante acordo comercial com representantes de um país grande e altamente respeitado”. O anúncio provocou um amplo otimismo em toda a região da Ásia-Pacífico. Foram valorizados o Nikkei 225 do Japão (+0,47%), o Shanghai SE Composite (+0,12%), o HSCEI da China (+0,76%), o S&P/ASX 200 da Austrália (+0,2%) e o Kospi da Coreia do Sul (+0,4%). A recuperação foi liderada pelas empresas de semicondutores no Japão, na Coreia do Sul e no Vietname, enquanto o sector diminuiu na China.

do Japão (+0,47%), o Shanghai SE Composite (+0,12%), o da China (+0,76%), o da Austrália (+0,2%) e o da Coreia do Sul (+0,4%). A recuperação foi liderada pelas empresas de semicondutores no Japão, na Coreia do Sul e no Vietname, enquanto o sector diminuiu na China. Em março, os membros do Banco do Japão estavam divididos quanto ao momento da próxima subida das taxas de juro devido à crescente incerteza relacionada com as políticas tarifárias dos EUA, de acordo com as actas da última reunião. Alguns preferiram a prudência, outros defenderam uma ação decisiva. O BOJ deixou as taxas inalteradas, e o Governador Ueda sinalizou um atraso em novas subidas.

No mercado cambial, o dólar dos EUA está a valorizar (USDIDX: +0,26%), apoiado pela postura cautelosa da Fed e pelo acordo comercial antecipado, juntamente com as moedas antípodas ( AUDUSD , NZDUSD : +0,25%). A libra esterlina ( GBPUSD : +0,2%) também está a valorizar com a especulação de que o acordo comercial de hoje pode envolver o Reino Unido. O EURUSD está estável (1,13), enquanto o iene japonês caiu 0,15% após as minutas do BOJ .

, : +0,25%). A libra esterlina ( : +0,2%) também está a valorizar com a especulação de que o acordo comercial de hoje pode envolver o Reino Unido. está estável (1,13), enquanto o iene caiu 0,15% após as minutas . O ouro está a ser negociado estável a $ 3,363 por onça, a prata subiu 0.6% para $ 32.65 por onça.

está a ser negociado estável a $ 3,363 por onça, subiu 0.6% para $ 32.65 por onça. As criptomoedas estão também a aproveitar do sentimento de risk-on: Bitcoin subiu 2% para $ 98,760, e Ethereum está a recuperar 5.5% para $ 1,897.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.