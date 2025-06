Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 09/06/2025

Os futuros dos índices dos EUA estão a ser negociados ligeiramente em baixa, esta manhã de segunda-feira, após a recuperação da última sexta-feira que empurrou o S&P 500 acima da marca dos 6.000 pontos - o nível mais alto desde fevereiro.

O evento mais importante do mercado hoje é que o Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, o Secretário do Comércio dos EUA, Lutnick, e o Representante do Comércio dos EUA, Greer , terão uma reunião na China hoje. Às 14:00, serão publicados os resultados das vendas por grosso e dos inventários grossistas dos EUA de Maio, e às 15:00 GMT, das expectativas de inflação da Fed de Nova Iorque.

O sentimento europeu é um pouco mais fraco , com os futuros dos principais índices de referência registando perdas muito modestas. Em contraste, os índices asiáticos estão a ter um desempenho mais forte .

, com os futuros dos principais índices de referência registando perdas muito modestas. Em contraste, . Os dados do IPC de maio da China mostraram uma redução ligeiramente mais suave do que o esperado na inflação anual. O IPC caiu cerca de -0,1% , contra as previsões de -0,2% e em comparação com -0,1% no mês anterior.

mostraram uma redução ligeiramente mais suave do que o esperado na inflação anual. O IPC caiu cerca de , contra as previsões de -0,2% e em comparação com -0,1% no mês anterior. No entanto , os preços no produtor (PPI) na China caíram mais acentuadamente do que o esperado em maio, caindo -3,3% em relação ao ano anterior , contra uma previsão de -3,2% e -2,7% em abril. Os futuros CHN.cash estão a subir ligeiramente esta manhã.

caíram mais acentuadamente do que o esperado em maio, caindo , contra uma previsão de -3,2% e -2,7% em abril. esta manhã. A Pesquisa de Vigilantes da Economia do Japão ficou ligeiramente melhor do que o esperado em 44,4 , superando as previsões de 43,9 e acima dos 42,6 anteriores. Um acordo comercial com os E.U. continua por resolver .

ficou ligeiramente melhor do que o esperado em , superando as previsões de 43,9 e acima dos 42,6 anteriores. . O EUR/USD está a valorizar mais de 0,2%, sendo negociado acima dos 1,142 , impulsionado pela fraqueza do dólar. A volatilidade das mercadorias agrícolas é baixa , embora o tom geral seja positivo.

, impulsionado pela fraqueza do dólar. , embora o tom geral seja positivo. Nas matérias-primas energéticas, o gás natural está a cair mais de 1%, enquanto o petróleo está praticamente estável, mantendo-se perto dos $66 por barril. Os metais preciosos estão a valorizar, com a prata a ultrapassar os $36 por onça e a platina a estender os ganhos, subindo mais de 2% para $1.200 por onça. A Bitcoin está estável perto dos $105.500.

