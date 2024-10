Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 09/09/2024

Os principais índices mundiais estão a começar a semana de forma mista. Os índices asiáticos estiveram a ser negociados em baixa, com o Nikkei do Japão a cair 0,8% e o índice MSCI Ásia-Pacífico a cair 1,2%. Os futuros das ações americanas e europeias estão a subir cerca de 0,5%.

A inflação do consumidor na China acelerou em agosto para 0,6% em termos anuais, o ritmo mais rápido em 6 meses, mas abaixo da previsão de 0,7%. A subida deveu-se em grande parte ao aumento dos custos dos produtos alimentares devido a perturbações climáticas e não à recuperação da procura interna.

O índice de preços no produtor da China caiu 1,8% em termos homólogos em agosto, pior do que o declínio esperado de 1,4% e a maior queda em 4 meses. Este facto indica a continuação das pressões deflacionistas na segunda maior economia do mundo.

A inflação subjacente na China, excluindo os preços dos alimentos e dos combustíveis, abrandou para 0,3% - o valor mais baixo em quase 3,5 anos. Os fracos dados da inflação estão a aumentar os apelos a novas medidas de estímulo económico.

Os futuros do petróleo subiram no início da sessão, com o petróleo WTI a valorizar cerca de 1,48% para $68,67 e o Brent a subir cerca de 1,39% para $72,05. O aumento é parcialmente atribuído a um potencial sistema de furacões que se aproxima da Costa do Golfo dos EUA

O dólar está a manter-se estável, enquanto o iene reduziu alguns dos seus recentes ganhos de moeda porto-seguro. O yuan chinês onshore enfraqueceu 0,27% para 7,1088 por dólar, após os fracos dados da inflação.

A economia do Japão cresceu a um ritmo ligeiramente mais lento do que o inicialmente relatado no segundo trimestre, expandindo-se em 2,9% anualizado contra a estimativa preliminar de 3,1%. O consumo privado e as despesas de capital foram revistos em baixa.

A Roménia e a Letónia, ambos membros da NATO, estão a investigar casos de drones russos que se despenharam após terem violado o seu espaço aéreo. O Secretário-Geral Adjunto da NATO considerou os incidentes “irresponsáveis e potencialmente perigosos”.

