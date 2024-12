Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 10/12/2024

A sessão asiática esteve marcada por ganhos ligeiros na maioria dos índices bolsistas. Apesar do recuo das ações chinesas, o Presidente Xi informou que está confiante de que o país atingirá o seu objetivo económico para este ano, um crescimento do PIB de cerca de 5%. No entanto, o tom favorável dos comentários é interrompido pelo relatório da balança comercial externa, onde mais uma vez vemos os resultados saíram muito abaixo das expectativas. As importações caíram 3,9% y/y e as exportações subiram 6,7% contra as expectativas de 8,5%.

A sessão asiática esteve marcada por ganhos ligeiros na maioria dos índices bolsistas. Apesar do recuo das ações chinesas, o Presidente Xi informou que está confiante de que o país atingirá o seu objetivo económico para este ano, um crescimento do PIB de cerca de 5%. No entanto, o tom favorável dos comentários é interrompido pelo relatório da balança comercial externa, onde mais uma vez vemos os resultados saíram muito abaixo das expectativas. As importações caíram 3,9% y/y e as exportações subiram 6,7% contra as expectativas de 8,5%.

A sessão asiática esteve marcada por ganhos ligeiros na maioria dos índices bolsistas. Apesar do recuo das ações chinesas, o Presidente Xi informou que está confiante de que o país atingirá o seu objetivo económico para este ano, um crescimento do PIB de cerca de 5%. No entanto, o tom favorável dos comentários é interrompido pelo relatório da balança comercial externa, onde mais uma vez vemos os resultados saíram muito abaixo das expectativas. As importações caíram 3,9% y/y e as exportações subiram 6,7% contra as expectativas de 8,5%.

A sessão asiática esteve marcada por ganhos ligeiros na maioria dos índices bolsistas. Apesar do recuo das ações chinesas, o Presidente Xi informou que está confiante de que o país atingirá o seu objetivo económico para este ano, um crescimento do PIB de cerca de 5%. No entanto, o tom favorável dos comentários é interrompido pelo relatório da balança comercial externa, onde mais uma vez vemos os resultados saíram muito abaixo das expectativas. As importações caíram 3,9% y/y e as exportações subiram 6,7% contra as expectativas de 8,5%.

A sessão asiática esteve marcada por ganhos ligeiros na maioria dos índices bolsistas. Apesar do recuo das ações chinesas, o Presidente Xi informou que está confiante de que o país atingirá o seu objetivo económico para este ano, um crescimento do PIB de cerca de 5%. No entanto, o tom favorável dos comentários é interrompido pelo relatório da balança comercial externa, onde mais uma vez vemos os resultados saíram muito abaixo das expectativas. As importações caíram 3,9% y/y e as exportações subiram 6,7% contra as expectativas de 8,5%.

A sessão asiática esteve marcada por ganhos ligeiros na maioria dos índices bolsistas. Apesar do recuo das ações chinesas, o Presidente Xi informou que está confiante de que o país atingirá o seu objetivo económico para este ano, um crescimento do PIB de cerca de 5%. No entanto, o tom favorável dos comentários é interrompido pelo relatório da balança comercial externa, onde mais uma vez vemos os resultados saíram muito abaixo das expectativas. As importações caíram 3,9% y/y e as exportações subiram 6,7% contra as expectativas de 8,5%.