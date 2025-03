Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 11/03/2025

Os futuros dos índices americanos estão a recuperar ligeiramente esta manhã, após as fortes quedas registadas ontem, onde o Nasdaq 100 esteve a cair mais de 3,8% - registando a maior queda desde a queda de 2022. As ações da Tesla caíram quase 15%. A Nvidia e a Meta Platforms recuaram cerca de 5%.

Os futuros dos índices chineses estão a valorizar mais de 1,5%, na sequência de um relatório do Wall Street Journal que sugere uma potencial cimeira Trump-Xi em junho deste ano. Entretanto, surgiram notícias sobre um novo modelo chinês de inteligência artificial, “Manus AI”, que se diz estar a produzir resultados impressionantes.

Os futuros das matérias-primas agrícolas estão a descer, com o trigo na CBOT a liderar as perdas, caindo quase 1%. O gás natural está a subir quase 0,7%, enquanto o petróleo está valorizar ligeiramente, embora o Brent permaneça abaixo dos 70 dólares por barril.

Os metais preciosos estão a valorizar, com o ouro a subir cerca de 0,5% e a voltar a ser negociado junto dos $ 2.900 por onça. A prata também está a valorizar cerca de 0,5%. O dólar americano (USDIDX) caiu 0,17%, enquanto o EUR / USD subiu 0,24% para 1,086.

A Bitcoin está também a recuperar, recuperando dos $ 77.000 para os $ 80.400.

O CEO da BlackRock, Larry Fink, afirmou que os EUA e a economia global estão provavelmente a entrar num período de inflação elevada, impulsionado por uma mudança mais ampla em direção às economias nacionais e à potencial escassez de mão de obra, que está a alimentar fortes pressões salariais.

A Rússia informou ter abatido 91 drones ucranianos que visavam Moscovo, bem como mais de 300 drones no total. A Ucrânia anunciou o abate de 79 drones russos e de um míssil balístico. Dois aeroportos da capital russa foram temporariamente encerrados. Entretanto, Israel efectuou ataques contra depósitos de armas e posições militares no norte da Síria.

