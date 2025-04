Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 11/04/2025

Os índices asiáticos inverteram as perdas , com os mercados da China a liderarem os ganhos, com o CHN.cash a subir 2,07%, o HK.cash de Hong Kong a subir 1,77% e o VIET30 do Vietname a avançar 1,98%. Entretanto, o JP225 do Japão caiu 0,77% e o SG20cash de Singapura desceu 0,61%. O AU200.cash da Austrália subiu ligeiramente em 0,21%, enquanto o CH50cash valorizou 0,76%.

O dólar cai à medida que os mercados fogem dos ativos dos EUA , com o índice do dólar a cair abaixo de 100 pela primeira vez desde julho de 2023. O franco suíço atingiu um máximo de uma década, enquanto o iene se fortaleceu para o seu nível mais firme desde setembro. O euro subiu para 1,13855 dólares, um nível não visto desde fevereiro de 2022.

Os preços do ouro voltaram a atingir novos máximos históricos, ultrapassando os $3.200/onça e atingindo um novo recorde nos $3.206,84 por onça. O preço do metal já subiu quase 6% esta semana.

O petróleo continua a recuar , com o Brent a recuar 0,3% para $63,13 e o WTI a recuar 0,5% para $60,11, ambos continuam a ser negociados perto dos mínimos de quatro anos. Estas quedas continuam a ser suportadas pelas preocupações em torno da procura que está relacionada com a guerra comercial EUA-China.

As yields do Tesouro dos EUA voltaram a valorizar, com as yields a 10 anos a subir para 4,48%, no caminho para o seu maior aumento semanal desde 2001. As yields das obrigações a 30 anos deverão registar o maior aumento semanal desde, pelo menos, 1982, refletindo a diminuição da confiança nos ativos dos EUA.

A EIA reduz a procura de petróleo e as previsões de preços , cortando a sua projeção de crescimento da procura global para 2025 em 300.000 barris por dia, para 900.000 bpd. A agência prevê agora que o Brent atinja uma média de 67,87 dólares este ano, uma descida acentuada em relação às estimativas anteriores de 74,22 dólares.

A Tesla suspende as encomendas dos modelos S e X na China e os dois modelos importados ficam indisponíveis no seu sítio Web chinês. A medida surge no meio da escalada das tensões comerciais entre os EUA e a China, com o CEO Elon Musk a avisar anteriormente que as tarifas de Trump teriam um impacto “significativo” na empresa.