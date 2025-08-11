Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 11/08/2025

O início da nova semana começa com ligeiras subidas na maioria dos índices bolsistas.

Pouco antes do início da sessão europeia, os futuros EU50 e DE40 estão a valorizar 0,05% e 0,1%, respetivamente. Ao mesmo tempo, os futuros US100 estão a ganhar 0,11% e os futuros US500 estão a ganhar 0,12%.

O relatório do IPC dos EUA é o principal foco dos mercados esta semana. Na sequência de uma série recente de dados macroeconómicos fracos, os investidores começaram a prever um corte nas taxas de juro em setembro, com os decisores políticos da Reserva Federal a adoptarem também uma postura mais “dovish”.

As preocupações sobre uma leitura mais baixa estão a pressionar o dólar americano significativamente esta manhã. O par EURUSD está a valorizar quase 0,22% hoje.

A fraqueza do dólar também está a ser impulsionada pelos comentários de Bowman, da Reserva Federal, que pediu cortes nas taxas de juro em todas as reuniões restantes em 2025, citando a fraqueza do mercado de trabalho.

Os preços nas fábricas chinesas caíram mais do que o esperado em julho, enquanto os preços ao consumidor permaneceram inalterados, indicando que a fraca procura interna e a incerteza comercial continuam a pesar sobre a economia.

O IPC manteve-se inalterado em comparação com o ano anterior, aumentando 0,1% em relação a junho (contra as expectativas de uma descida de 0,1%). O núcleo do índice de preços no consumidor (IPC) aumentou 0,8% em termos homólogos, atingindo o seu nível mais elevado em 17 meses, impulsionado pelos bens não alimentares, enquanto os preços dos produtos alimentares caíram 1,6%. Numa base mensal, o IPC subiu 0,4%, invertendo a descida de 0,1% registada em junho.

O índice de preços no produtor (PPI) caiu 3,6% y/y, atingindo um nível próximo do mínimo de junho de quase dois anos e ficando aquém das previsões de um declínio menor de 3,3%.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que se reunirá com o Presidente russo, Vladimir Putin, a 15 de agosto, no Alasca; a Casa Branca está a ponderar convidar Zelensky.

O FT noticiou que a Nvidia e a AMD vão transferir 15% das suas receitas de vendas de chips na China para os EUA em troca de licenças de exportação. Esta informação não afectou negativamente o sentimento no sector tecnológico, apesar das suas implicações.

No mercado das matérias-primas, assistimos a novas descidas nos preços do NATGAS (-2,73%) e nos metais preciosos. Os preços do ouro estão a cair 0,61% hoje, enquanto os preços da prata recuam 0,7%.

As criptomoedas começaram a semana com ganhos. A Bitcoin subiu 2,73%, enquanto o Ethereum subiu 2%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.