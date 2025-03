Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 12/03/2025

O sell-off no mercado acionista dos EUA abrandou, embora os principais índices americanos tenham fechado a sessão de ontem no vermelho, com o Nasdaq 100 a perder quase 0,3%. Hoje, os futuros dos índices US500, US100 e US30 estão a ser negociados ligeiramente em baixa, enquanto que o VIX está a subir 0,8%. O sentimento durante a sessão asiática foi misto, com o Hang Seng da China a cair mais de 1%.

Hoje, o foco do mercado estará sobre os dados do IPC dos E.U. (12:30 GMT), o relatório da OPEP, e as mudanças no inventário de petróleo (o mercado espera um aumento de 2 milhões de barris em comparação com os anteriores 3,6 milhões). Além disso, o Banco do Canadá deverá cortar as taxas de juros em 25 pontos base, de 3% para 2,75%.

O USDIDX recupera hoje cerca de 0,3%, enquanto o EURUSD perde 0,2%. Hoje, vamos também ter comentários de vários membros do BCE, desde Christine Lagarde, aos banqueiros Simkus, Villeroy, Panetta e Lane

A Casa Branca anunciou que uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio - sem quaisquer excepções ou isenções - entrará em vigor para o Canadá e todos os outros parceiros comerciais à meia-noite de 12 de março. No entanto, o conselheiro comercial de Trump, Navarro, declarou que os direitos aduaneiros de 50% sobre o aço e o alumínio canadianos não serão aplicados amanhã, mas a 2 de abril os EUA iniciarão o processo com reciprocidade.

As matérias-primas energéticas, incluindo o petróleo e o gás, estão a registar ligeiras descidas entre 0,3% e 0,6%. Da mesma forma, pequenas perdas são observadas no mercado de metais preciosos, com o ouro se mantendo em US $ 2.913 por onça. A Bitcoin caiu mais de 2%, recuando para os US $ 81.500, enquanto o TrumpCoin caiu mais de 5%.

Os futuros dos índices europeus estão a registar ligeiros ganhos, parcialmente apoiados pelos comentários de ontem da Ucrânia e da Casa Branca, que relataram conversações construtivas na Arábia Saudita. A Ucrânia manifestou a sua disponibilidade para um cessar-fogo inicial de 30 dias. O lado americano vai agora discutir com a Rússia uma possível resolução do conflito

A variação do inventário de petróleo da API dos EUA foi de 4,247 milhões (previsão de 2,1 milhões, anterior -1,455 milhões). A variação dos inventários de gasolina foi de -4.56M vs -1.25M anteriormente.

