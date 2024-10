Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 12/09/2024

A sessão de ontem em Wall Street encerrou com fortes ganhos, e hoje os futuros continuam a dar sinais de força esta manhã. O Nasdaq 100 ganhou mais de 2% ontem, impulsionado por uma recuperação de 6% nas ações da Nvidia, o S&P 500 subiu mais de 1%, e o DJIA subiu cerca de 0,2%

Os dados de ontem do IPC dos E.U.A. para agosto saíram, na sua maioria, em linha com as expectativas, com a inflação a cair para 2,5% em termos homólogos, contra 2,9% em julho; o aumento mensal de 0,3% na inflação subjacente foi uma surpresa negativa, mas não conseguiu ter muito impacto no sentimento do mercado.

Na Ásia, o índice Hang Seng subiu mais de 1,2%, impulsionado pelos ganhos dos gigantes tecnológicos cotados em Hong Kong. O Nikkei do Japão subiu mais de 3% e o Topix ganhou 2%. O índice de referência da Coreia do Sul, o KOSPI, também registou ganho.

O iene japonês está a desvalorizar em relação ao dólar, apesar dos comentários hawkish de Tamura, do Banco do Japão, que indicou que as taxas no Japão deverão subir para 1% até 2027, e que este será provavelmente o nível em que se encontra atualmente a taxa de juro neutra

De acordo com Tamura, os mercados estão a prever um ritmo muito calmo de subida das taxas do BoJ e, se os banqueiros decidirem fazê-lo, correm o risco de aumentar as taxas demasiado depressa e serão provavelmente forçados a aumentar as taxas de forma acentuada mais tarde. Tamura é conhecido pela sua postura hawkish relativamente à política bancária.

Tamura acredita que a tendência de crescimento dos salários na economia é estável, enquanto as empresas japonesas estão a passar mais custos do que o habitual, resultantes das importações, para os consumidores.

O membro do BoJ sublinhou ainda que o país está a enfrentar escassez de mão de obra no mercado de trabalho, criando pressões inflacionistas adicionais

O USDJPY recuou quase 600 pips, após os comentários de Tamura, de 142,9 para 142,3, mas o movimento já foi anulado e o par continua a valorizar

Entre as commodities agrícolas, o trigo é o mais forte ganhador desta manhã. O sentimento no mercado de metais preciosos permanece otimista, com o ouro a valorizar cerca de 0,3%. O EUR/USD está a subir uns modestos 0,04% e está a ser negociado acima da marca dos 1,10

O CEO do Goldman Sachs, Solomon, acredita que o corte mais provável das taxas de juro na reunião de Setembro será de 25 pontos base, uma vez que uma decisão de 50 pontos base poderia ocorrer em circunstâncias um pouco mais “extremas” para a economia



