Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 13/09/2024

A sessão asiática ficou marcada por um sentimento misto, com o índice Hang Seng de Hong Kong a liderar os ganhos, com uma subida de mais de 1%, enquanto os mercados japonês e sul-coreano recuaram.

As atenções voltam-se para o potencial corte da taxa de juro da Reserva Federal na próxima semana, com os mercados a preverem 56% de hipóteses de um corte de 25 pontos base e 44% de hipóteses de um corte de 50 pontos base.

Os futuros americanos seguem estáveis esta manhã

Os mercados chineses registam ganhos ligeiros, com os índices Shanghai Shenzhen CSI 300 e Shanghai Composite a subirem ligeiramente em relação aos mínimos de sete meses.

Os índices japoneses Nikkei 225 e TOPIX recuaram cerca de 0,9%. A reunião do Banco do Japão na próxima semana estará no centro das atenções, com a incerteza sobre um novo aumento das taxas de juro

Os preços do petróleo subiram, com o Brent a subir cerca de 0,5% para $72,31 por barril e o WTI a subir cerca de 0,6% para $69,36 por barril.

A OpenAI, apoiada pela Microsoft, lança a sua série “Strawberry” de modelos de IA, concebidos para a resolução de problemas mais complexos nas áreas da ciência, da programação e da matemática.

Mais de 30.000 trabalhadores da Boeing Co vão entrar em greve a partir de sexta-feira na fábrica da empresa na Costa Oeste, devido à exigência de salários mais elevados.

O ex-presidente Donald Trump afirma que não vai participar num segundo debate com a vice-presidente Kamala Harris, apesar de a campanha desta ter apelado a um debate após o primeiro encontro.

