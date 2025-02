Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 14/02/2024

Os ganhos de Wall Street não foram limitados pelos dados de ontem sobre a inflação na produção, que saíram acima do esperado, nem pelos comentários do Presidente Trump sobre as novas tarifas recíprocas sobre os países que atualmente tributam as importações dos EUA.

Espera-se que os pormenores específicos destas tarifas sejam apresentados a Trump no início de abril, tendo ele fixado um prazo de 180 dias para a sua implementação.

Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão de quinta-feira em terreno positivo ( Nasdaq : +1,50%, S&P 500 : +1,04%, DJIA : +0,77%, Russell 2000: +1,17%), enquanto que os futuros estão a ser negociados de forma lateral, reflectindo a incerteza em relação à sessão de hoje.

: +1,50%, : +1,04%, : +0,77%, +1,17%), enquanto que os futuros estão a ser negociados de forma lateral, reflectindo a incerteza em relação à sessão de hoje. A Google e a Apple restauraram o TikTok nas suas lojas de aplicações depois de Donald Trump ter levantado a proibição da plataforma nos EUA e anunciado que não haveria penalizações para a distribuição da aplicação.

O índice do dólar americano ( USDIDX ) caiu mais 0,18%, com os investidores a reduzirem as suas expectativas em relação ao protecionismo de Trump. Apesar da volatilidade semana a semana, o dólar enfraqueceu quase 2,5% em fevereiro - a maior queda mensal desde novembro de 2023.

) caiu mais 0,18%, com os investidores a reduzirem as suas expectativas em relação ao protecionismo de Trump. Apesar da volatilidade semana a semana, o dólar enfraqueceu quase 2,5% em fevereiro - a maior queda mensal desde novembro de 2023. Os mercados da Ásia e do Pacífico reagiram positivamente, de um modo geral, o adiamento das tarifas deTrump. O Índice Hang Seng está a liderar os ganhos (+2,05%), impulsionado pelo comércio e pelas empresas industriais. O Shanghai Composite está a subir 0,1%, o índice Kospi da Coreia do Sul subiu 0,25%, enquanto o Nikkei do Japão caiu 0,8%.

está a liderar os ganhos (+2,05%), impulsionado pelo comércio e pelas empresas industriais. O Shanghai Composite está a subir 0,1%, o índice Kospi da Coreia do Sul subiu 0,25%, enquanto o Nikkei do Japão caiu 0,8%. A liquidez será retirada do mercado monetário chinês, uma vez que as autoridades pretendem recuperar 2,4 triliões de yuans até ao final do mês para reembolsar os empréstimos do banco central utilizados para a implementação da política orçamental.

Este aperto monetário alinha-se com os esforços das autoridades chinesas para contrariar uma maior depreciação do yuan face ao dólar americano, devido à incerteza relacionada com as tarifas.

Os metais preciosos continuam a ser negociados em alta. O ouro subiu mais 0,17% (US $ 2.933,35 por onça), a prata continua sua recuperação em alta (+1,63%; US $ 32,87 por onça), enquanto os futuros de platina e paládio estão a subir 0,25% e 0,7%, respetivamente.

subiu mais 0,17% (US $ 2.933,35 por onça), continua sua recuperação em alta (+1,63%; US $ 32,87 por onça), enquanto os futuros de e estão a subir 0,25% e 0,7%, respetivamente. Os futuros das matérias-primas energéticas também estão a subir ( WTI : +0,15%; Brent : +0,06%; NATGAS : +2,09%).

: +0,15%; : +0,06%; : +2,09%). Hoje, a volatilidade do mercado será influenciada pelos dados das vendas a retalho americanas (espera-se uma queda mensal), da produção industrial (prevê-se um menor crescimento mensal) e dos preços do comércio externo dos EUA. Na zona euro, a revisão da última leitura do PIB e os dados do IPC, do PPI suíço e do IHPC espanhol serão um ponto-chave.

