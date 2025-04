Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 14/04/2025

Wall Street voltou a dar sinais de recuperação na sexta-feira, com os principais índices a fecharem a última sessão da semana no verde ( Nasdaq : +2%, S&P 500 : +1,8%, Dow Jones : +1,55%, Russell 2000 : +1,6%).

Donald Trump anunciou no domingo que vários produtos electrónicos não ficariam abrangidos pelas novas tarifas, o que contribuiu para um otimismo na Ásia. Os produtos electrónicos de consumo (smartphones, computadores portáteis, etc.) passarão a estar sujeitos a uma taxa de 20% (em vez, por exemplo, dos 125% atualmente aplicados à China). Além disso, os meios de comunicação social sugerem que Trump irá ajustar a taxa dos direitos aduaneiros sobre os semicondutores ainda esta semana.

Na região Ásia-Pacífico, a nova semana começa com valorizações. Juntamente com a redução das tarifas sobre os produtos electrónicos, o otimismo também está a ser gerado pela visita do Presidente chinês Xi Jinping ao Vietname - a primeira paragem da sua digressão regional agendada para esta semana. Entre os índices, os maiores ganhos são: HSCEI (+2%), Shanghai SE Composite (+0,7%), Nikkei 225 do Japão (+1,9%), Kospi da Coreia do Sul (+1%) e S&P/ASX 200 da Austrália (+1,3%).

O Banco da China pode baixar as taxas de juros em resposta aos efeitos da guerra comercial com os EUA, disse Yu Yongding. De acordo com o ex-conselheiro do PBOC, a pressão de venda sobre os ativos chineses pode motivar a instituição a aumentar agressivamente a liquidez e cortar as taxas para evitar uma liquidação do mercado.

O yuan chinês está a desvalorizar 0,45% para 7,3124 USD, em linha com as expectativas de que o PBOC vai aumentar a taxa de referência face ao dólar para um máximo histórico de 7,3120.

A produção industrial do Japão em fevereiro subiu ligeiramente abaixo das expectativas (2,3% m/m, previsão: 2,5%, anterior: -1,1%).

O excedente comercial da China subiu para um recorde de 102,6 mil milhões de dólares. As exportações aumentaram 13% em março (previsão: 4,4%, anterior: 1,9%), enquanto as importações caíram 3,5% (anterior: +2,5%).

No mercado cambial: o dólar americano continua a sua tendência descendente desde sexta-feira ( USDIDX : -0,4%) em relação a quase todas as moedas do G10. A exceção é o franco suíço, que está se recuperando de seu nível mais baixo desde setembro de 2024 ( USDCHF : + 0.23%). O dólar da Nova Zelândia ( NZDUSD : +0,5%), a coroa norueguesa (USDNOK: -0,5%) e o iene japonês ( USDJPY : -0,45%) estão a fortalecer-se mais. Outras moedas estão a valorizar em média 0,2-0,3% face ao dólar ( EURUSD : +0,25%).

Os metais preciosos estão a sofrer uma correção após valorizarem no final da semana passada. O ouro caiu 0,2% para $3.230 por onça, e a prata caiu 1,25% para $31,90 por onça.

Os futuros do petróleo Brent e WTI continuam a cair (-0,2% e -0,15%, respetivamente), assim como o NATGAS , com queda de -2,3%.

As criptomoedas estão a começar a semana com ganhos. A Bitcoin está a recuperar das perdas de ontem e a valorizar 1% para $84.360, o Ethereum está a subir 2% para $1.621, e os contratos para Solana (+4%), Chainlink (+1,2%), Ripple (+1,2%) e Dogecoin (+1,6%) também estão em terreno positivo.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.