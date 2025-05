Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 16/05/2025

Os mercados asiáticos encerraram a semana com resultados mistos, influenciados pelo desempenho moderado de Wall Street na noite anterior. O índice Hang Seng, de Hong Kong, registou uma queda superior a 1%, pressionado pela queda de mais de 5% da Alibaba, após resultados decepcionantes no quarto trimestre. Os mercados da China continental recuaram, com o Shanghai Shenzhen CSI 300 e o Shanghai Composite caindo cerca de 0,4% e 0,3%, respectivamente. No entanto, as ações australianas tiveram um desempenho superior, subindo 0,7% com as expectativas de um corte nas taxas do banco central.

Os futuros das ações dos EUA estão a ser negociados de forma moderada , com os futuros do S&P 500 a recuarem 0,1%, à medida que a recuperação no início da semana impulsionada pelos novos anúncios sobre um acordo comercial entre os EUA e a China. Ainda assim, os operadores estão cautelosos com a possibilidade de a recuperação ter sido exagerada, devido às preocupações com a evolução da situação tarifária após o período de redução de 90 dias. Os mercados obrigacionistas encontraram voltaram a recuar, depois dos preços ao produtor nos EUA na quinta-feira

A economia do Japão contraiu mais do que o esperado , com o PIB do primeiro trimestre a encolher 0,7% em termos homólogos, excedendo em muito as previsões de um declínio de 0,2%. A contração, a primeira do Japão em um ano, foi impulsionada pelo enfraquecimento das exportações e pela estagnação dos gastos do consumidor, destacando o impacto das tarifas dos EUA e as incertezas do comércio global. O Nikkei 225 caiu 0,5% e o TOPIX perdeu 0,3% após os dados decepcionantes.

Membro do conselho do BOJ alerta contra aumentos das taxas em meio a preocupações com tarifas dos EUA, com Toyoaki Nakamura, conhecido como o membro mais dovish do conselho, instando o banco central a adiar o aumento das taxas de juros. “A economia do Japão está enfrentando uma pressão descendente crescente”, alertou Nakamura, citando como as tarifas dos EUA sobre o setor automotivo japonês poderiam prejudicar seriamente os lucros das empresas. A maioria dos economistas agora espera que o BOJ mantenha as taxas atuais até setembro.

Trump anuncia acordos de mais de US$ 200 bilhões com os Emirados Árabes Unidos durante sua visita ao país do Golfo, incluindo um compromisso de US$ 14,5 bilhões da Etihad Airways para comprar 28 aeronaves Boeing 787 e 777X equipadas com motores GE. A Etihad confirmou o pedido, com entrega prevista para 2028.

A Casa Branca anunciou que os Emirados Árabes Unidos irão investir ou financiar centros de dados nos EUA «pelo menos tão grandes e potentes como os dos Emirados Árabes Unidos», reforçando a cooperação em matéria de IA entre os dois países. Os preços do petróleo estabilizam após quedas acentuadas, com os futuros do Brent a estabilizarem-se nos 64,55 dólares por barril e o WTI a subir 0,1% para 61,22 dólares, depois de ambos os contratos terem caído mais de 2% na quinta-feira devido às perspetivas do acordo nuclear com o Irão.

O presidente Trump afirmou que os EUA estão “muito perto” de garantir um acordo com o Irão, com a NBC News a informar que Teerão está disposta a assinar se todas as sanções económicas forem levantadas, o que poderá trazer de volta aos mercados globais uma quantidade significativa de petróleo iraniano.

O dólar americano permanece fraco, impulsionando as moedas asiáticas, com o Índice do Dólar caindo 0,2% após quedas acentuadas no início da semana, impulsionadas por dados fracos de inflação nos EUA. O iene japonês se fortaleceu em relação ao dólar, apesar dos dados fracos do PIB, enquanto o par USD/KRW da Coreia do Sul caiu 0,3%. Outras moedas regionais, incluindo o dólar de Singapura e o dólar australiano, também valorizaram-se em relação ao dólar americano.

Nvidia planeia centro de I&D em Xangai , de acordo com o Financial Times, uma vez que a fabricante de chips procura manter a sua vantagem na China em meio ao aperto dos controlos de exportação dos EUA. O CEO Jensen Huang teria discutido o plano com o prefeito de Xangai no mês passado. O centro pesquisaria as necessidades dos clientes chineses e as especificações técnicas necessárias para atender às restrições de exportação de Washington, embora o projeto e a produção principais continuassem no exterior.