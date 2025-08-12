ABERTURA MERCADO NORTE-AMERICANO: Índices recuperam-se com os investidores a anteciparem o primeiro corte das taxas de juro da Fed em 2025

Os índices da bolsa de Wall Street estão a subir nos primeiros minutos de negociação, à medida que cresce a confiança dos investidores numa redução das taxas de juro pela Reserva Federal em setembro.

Donald Trump prolonga a suspensão das tarifas elevadas sobre a China por mais 90 dias.

A China ordena às empresas que suspendam as encomendas dos chips H20 da Nvidia devido a preocupações de segurança.

As ações de empresas relacionadas com a cannabis registaram ganhos significativos após o anúncio de Trump de que a marijuana provavelmente seria reclassificada como droga. A atenção dos investidores hoje estava voltada principalmente para a divulgação dos dados de inflação do IPC dos EUA. O resultado geral ficou ligeiramente abaixo das expectativas, em 2,7% em relação ao ano anterior, enquanto a inflação básica ficou mais alta, em 3,1% em relação ao ano anterior. No entanto, esse resultado não diminuiu as expectativas de corte nas taxas de juros pelo Fed, apesar da inflação básica persistente e elevada. O mercado está atualmente precificando um corte nas taxas de juros pelo Fed na reunião de setembro com cerca de 90% de certeza. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Nas negociações pré-mercado de terça-feira, o mercado norte-americano registou movimentos significativos nos preços das ações de empresas de tecnologia e produtoras de canábis. A AST SpaceMobile destacou-se, com um ganho de cerca de 10%, apoiada por planos ambiciosos para o desenvolvimento de satélites e uma forte perspetiva de vendas. A empresa suíça ON também registou um aumento notável, ganhando quota de mercado em relação à Nike. Entre as maiores empresas, destaca-se a Intel, que ganhou mais de 3%, refletindo comentários positivos de uma reunião com o CEO da empresa e expectativas para o desenvolvimento futuro, especialmente em semicondutores e tecnologias futuras.

Os futuros do US500 ultrapassaram o nível de resistência chave de 6420 pontos no momento da divulgação do relatório do IPC dos EUA. O gráfico H1 mostra uma continuação da tendência de alta e a formação de um novo pico mais elevado. Fonte: xStation5 Notícias da empresa AST SpaceMobile (ASTS.US) registrou ganhos com a notícia de planos para lançar 45 a 60 satélites nos próximos anos e contratos adicionais em fase inicial de desenvolvimento, o que está em linha com o crescente interesse em tecnologia espacial. As ações da empresa abriram com um ganho de cerca de 10%.

On Holding (ONON.US) começou bem após aumentar sua previsão de vendas para todo o ano fiscal. A fabricante suíça de roupas esportivas elevou suas previsões financeiras para o ano inteiro, citando o forte crescimento em seu canal direto ao consumidor. Vale ressaltar que a empresa suíça de calçados e roupas está menos exposta a tarifas, já que 90% de sua produção ocorre no Vietname. As ações da empresa abriram com um ganho de 15%.

Intel (INTC.US) está em alta no início das negociações na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Isso é resultado de discussões positivas entre o CEO da empresa e o presidente dos EUA, Donald Trump. Em poucos dias, a situação em torno da Intel mudou significativamente, passando de críticas severas e pedidos públicos pela renúncia do CEO para palavras mais conciliatórias e até mesmo apreço pelas conquistas passadas da empresa. O abrandamento das tensões entre a política e os negócios também está se traduzindo em uma melhora no sentimento dos investidores. As ações da empresa abriram com um ganho de quase 3,5%.

A Starbucks (SBUX.US) está em alta no início da sessão, após uma melhoria na classificação da Baird, que sugere que a empresa pode superar o desempenho do mercado. Vale lembrar que a Starbucks é a maior rede de cafeterias dos Estados Unidos e, no final de julho, ficou sob pressão devido ao anúncio de uma tarifa de 50% sobre o Brasil, o maior fornecedor de café dos Estados Unidos. As ações da empresa estão em alta de 1,3%.

