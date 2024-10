Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 16/10/2024

As ações asiáticas estiveram a ser negociadas em terreno positivo esta madrugada, lideradas pelo índice Hang Seng de Hong Kong e pelo CHN.cash da China, ambos registaram subidas superiores a 2,5%. O Nikkei 225 do Japão registou uma subida de 0,6%, sendo o AU200 o índice com pior desempenho (+0,13%)

Os índices europeus apontam para uma abertura mista, com o DAX 40 a registar uma descida de 0,1%

Os EUA alertam Israel para a possibilidade de suspender a transferência de armas se a ajuda a Gaza não for distribuída.

A inflação medida através do IPC do terceiro trimestre da Nova Zelândia subiu 0,6% em relação ao trimestre anterior, ligeiramente abaixo das expectativas de 0,7%. A inflação anual abrandou acentuadamente para 2,2%, regressando ao intervalo do objetivo do banco central pela primeira vez em mais de três anos.

Os preços do petróleo registaram uma descida após perdas acentuadas na sessão anterior. O petróleo (Brent) caiu 0,4% para $74,43 por barril, enquanto o petróleo (WTI) caiu 0,4% para $70,8 por barril. Ainda assim, as preocupações sobre uma escalada no conflito Israel-Hezbollah persistem.

O Banco do Japão, Seiji Adachi, pediu um ritmo “muito moderado” para o aumento das taxas de juros, alertando para os potenciais ventos contrários da valorização do iene e da desaceleração da demanda global.

A ASML reviu em baixa as previsões sobre as vendas para 2025, causando um sell-off no setor dos chips. As ações da empresa holandesa nos EUA caíram 16% durante a noite, arrastando também outros gigantes da tecnologia como a NVIDIA (-4,7%).

O gigante do luxo LVMH registou uma queda de 3% nas vendas do terceiro trimestre, o seu primeiro declínio desde a pandemia, devido ao enfraquecimento da procura na China e no Japão. É provável que a notícia tenha impacto noutras ações de luxo.

O líder de Hong Kong, John Lee, anunciou medidas para impulsionar a economia, incluindo reformas para reduzir os tempos de espera da habitação pública e esforços para atrair mais listagens de empresas internacionais.

Os mercados de criptomoedas abriram em alta, com a Bitcoin a subir cerca de 1,1% junto dos US $ 67.000 e o Ethereum a subir cerca de1,2% para US $ 2.609,12.

Os preços do ouro subiram 0.2% para $ 2,667.75 a onça, enquanto o foco permanece nas tensões geopolíticas no Oriente Médio.

