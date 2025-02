Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 17/02/2025

O mercado acionista dos E.U.A. permanecerá fechado hoje devido a um feriado público (Dia do Presidente).

Na sexta-feira, o sector tecnológico impulsionou os ganhos em Wall Street, ajudando a compensar as preocupações com o aumento da inflação. O Nasdaq ganhou 0,4%, o S&P 500 fechou estável, enquanto o DJIA (-0,37%) e o Russell 2000 (-0,1%) registaram perdas.

O sentimento do mercado na Ásia no início da semana é misto. O Nikkei 225 japonês (+0,13%) e o Kospi da Coreia do Sul (+0,59%) estão a ganhar, enquanto o Shanghai SE Composite (-0,21%) e o HSCEI da China (-0,91%) estão no vermelho.

O entusiasmo no sector tecnológico chinês (após o lançamento de um modelo chinês de IA) está a desaparecer gradualmente devido às tensões entre Trump e a UE sobre as tarifas e a guerra em curso na Ucrânia.

O PIB do Japão cresceu 2,8% (anualizado) no quarto trimestre de 2024, superando a previsão de 1,1% (anterior: 1,2%). O crescimento trimestral em cadeia foi de 0,7% (previsão e anterior: 0,3%). A expansão da economia japonesa é impulsionada pelo aumento dos investimentos das empresas (CAPEX) e pela melhoria das exportações líquidas.

Uma sondagem da ZDF após o debate dos candidatos a chanceler na Alemanha revelou um apoio de 30% a Merz (CDU), 20% a Weidel (AfD), 16% a Scholz (SPD) e 14% a Habeck (Verdes). As eleições antecipadas para o Bundestag realizam-se no próximo domingo, 23 de fevereiro.

Emmanuel Macron convidou os líderes europeus para uma reunião urgente, hoje, em Paris, para discutir a segurança e a Ucrânia, depois de Donald Trump ter feito uma antevisão das conversações de paz entre a Ucrânia e a Rússia na Arábia Saudita.

Os futuros do WTI e do Brent subiram 0,28% e 0,14%, respetivamente, mas os contratos do mercado de opções reflectem as preocupações com a procura global no meio das tarifas americanas e dos elevados custos do crédito.

No mercado cambial, o iene japonês continua a fortalecer-se face a todas as moedas do G10 (USDJPY: -0,37%). A recuperação do euro-dólar, impulsionada pelos rápidos movimentos de Trump nas negociações de paz na Ucrânia, estagnou (EURUSD: 1,0492). As moedas antípodas estão a valorizar-se (AUDUSD: +0,3%; NZDUSD: +0,26%).

O ouro está se recuperando em 0,2% após a correção de sexta-feira para US $ 2.890 por onça, enquanto a prata está ligeiramente abaixo (-0,05% para US $ 32,09 por onça).

As principais criptomoedas permanecem estagnadas (Bitcoin: -0,8% para $ 96.420; Ethereum: -0,12%; Ripple: -2,7%; Solana: -2,2%).

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.