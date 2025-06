Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 17/06/2025

O Banco do Japão (BoJ) manteve a sua taxa de juro de curto prazo em 0,50% , como previsto, com uma votação de 8-1 . O banco delineou um plano para reduzir gradualmente as compras de JGB - uma redução de 400 mil milhões de ienes por trimestre até ao primeiro trimestre de 2026 , seguida de 200 mil milhões de ienes por trimestre até ao primeiro trimestre de 2027 .

, que permanece estável hoje em torno de . Trump negou ter abandonado o G7 devido ao cessar-fogo entre o Irão e Israel. O Presidente twittou que o motivo era “ muito mais importante ”, mas não forneceu pormenores. A sua saída desencadeou brevemente uma queda no apetite pelo risco nos mercados.

