Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 17/09/2024

Os índices em Wall Street terminaram a sessão de ontem de forma mista, embora os índices tenham conseguido apagar uma grande parte das descidas, antes do fecho da sessão. O Nasdaq 100 perdeu mais de 0,4%, mas o S&P 500 ganhou quase 0,14% e o DJIA mais de 0,5%.

As quedas entre as empresas das BigTech foram lideradas pelo recuo de quase 3% da Apple, que está a ser prejudicada com as notícias de que dão conta que a procura pelo iPhone16 é mais baixa que os modelos anteriores; os primeiros dados do mercado mostram que as reservas para os novos telefones caíram cerca de 13% em relação à estreia do modelo 15 no ano passado. A Nvidia também teve um desempenho fraco, desvalorizando quase 2%.

Os investidores estão confiantes de que a Reserva Federal irá reduzir as taxas de juro, e as expectativas de um corte de 50 pontos base estão a aumentar; este cenário foi considerado o mais provável pelo JP. Morgan, e os democratas liderados por Elizabeth Warren enviaram uma carta à Fed, pedindo um corte de 75 pontos base

As novas encomendas e entregas revelaram-se bastante mais elevadas, com as expectativas de preços mais ou menos ao mesmo nível que em julho. O emprego entre os inquiridos caiu juntamente com as despesas, a um ritmo moderado, mas isso não levou a um otimismo sobre a recuperação da economia

Ao longo da sessão asiática, o sentimento foi também misto. O Hang Seng ganhou quase 1,5%, mas o CSI 300 da China perdeu quase 0,5%, mostrando que o sentimento em torno do principal índice chines continua fraco

O Nikkei do Japão perdeu 1,5%, e o KOSPI foi negociado sem alterações, apesar de uma queda de quase 4% no preço das ações da fabricante de chips de memória SK Hynix. O Sensex da Índia resistiu às quedas e fechou a sessão com uma nota positiva simbólica

O sentimento do mercado de criptomoedas continua fraco, com o Bitcoin a ser negociado perto dos 58.500 dólares

Na Europa, o sentimento é ligeiramente melhor. O DAX, FTSE e Euro Stoxx estão a ganhar ligeiramente.

Serão publicados novos dados às 10 AM onde vamos conhecer os dados ZEW, na Alemanha. O mercado espera que o sentimento na economia alemã caia ainda mais a partir de níveis já muito baixos

A negociação de contratos de algodão foi interrompida ontem devido à elevada volatilidade, e hoje os comerciantes voltam ao mercado com um humor um pouco menos eufórico, negociando a mercadoria a partir de 72,5 dólares por fardo.

A euforia de ontem no mercado do algodão foi apoiada pela perspetiva de furacões (Francine, Gordon e a formação de novas frentes no Atlântico) nos principais estados produtores de algodão, Mississippi e Louisiana, onde as inundações e as fortes chuvas chegaram num momento crucial da colheita, provavelmente reduzindo a oferta em regiões onde os comerciantes esperavam até recentemente uma colheita de alta qualidade e uma produção considerável

As exportações de Singapura caíram -4,7% em termos mensais em agosto, em comparação com uma previsão de crescimento de 2,7% e uma recuperação de 12,2% em julho.

Os analistas do Citigroup consideram que tanto Harris como Trump são candidatos negativos para os mercados acionistas e esperam um Congresso dividido.

A conselheira económica da Casa Branca, Brainard, indicou que a economia dos EUA pode esperar um cenário muito positivo no horizonte de 6-12 meses, se forem tomadas boas decisões a nível da política monetária; sublinhou que é necessário construir muitas casas novas, uma vez que uma parte razoável da pressão sobre os preços se deve à oferta insuficiente no mercado da habitação

