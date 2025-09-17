Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 17/09/25

Os futuros dos principais índices dos EUA e da Europa estão estáveis, após as quedas registadas ontem;

Ursula von der Leyen falou ontem com Donald Trump sobre o aumento da pressão económica sobre a Rússia, cuja economia é apoiada por fluxos de entrada provenientes da venda de combustíveis fósseis. A Comissão Europeia está atualmente a preparar o 19º pacote de sanções, que inclui, entre outras coisas, uma eliminação mais rápida de todas as compras de recursos energéticos russos.

Donald Trump intentou uma ação judicial contra o The New York Times no valor de 15 mil milhões de dólares, acusando o jornal de difamação, calúnia “à escala industrial” e interferência nas eleições de 2024.

O sentimento na região da Ásia-Pacífico é misto. Na China, assistimos a uma continuação dos ganhos (CHN.cash: +1,4%, HK.cash: +1,1%), que elevaram o índice HSCEI ao seu nível mais elevado em 4 anos. Apoiado pelos dados do comércio, o Nikkei do Japão (JP225) atingiu um novo recorde, do qual recuou desde então, estando atualmente a negociar estável. AU200.cash desce 0,3%.

O declínio das exportações do Japão acabou por ser muito menor do que o esperado (-0,1% y/y, previsão -1,9%, anterior -2,6%), principalmente graças a uma forte recuperação nos embarques para a Ásia (+1,7%) e Europa (+7,7%), que ajudou a compensar a queda no comércio com os EUA (-13,8% y/y). Os envios de automóveis para os EUA continuam em queda (-28,3%, anterior: -28,4%).

O défice da balança corrente da Nova Zelândia no segundo trimestre ascendeu a 3,4 mil milhões de dólares, menos 702 milhões de dólares do que no trimestre anterior. A melhoria deveu-se principalmente a um estreitamento do défice da balança de rendimentos primários, que compensou os declínios nas exportações de bens e serviços.

O índice de confiança dos consumidores da Nova Zelândia caiu de 91,2 para 90,9 em reação ao aumento do custo de vida (incluindo a inflação alimentar).

A volatilidade no mercado cambial é muito moderada, reflectindo a tensão antes da decisão da Reserva Federal. O dólar está a recuperar timidamente depois de ter caído para mínimos históricos (USDIDX: +0,1%). O mais fraco atualmente é o franco suíço (USDCHF: +0,15%) e as moedas antípodas, que estão a terminar a sua recente recuperação (AUDUSD, NZDUSD: -0,1%). A libra e o iene estão estáveis e o EURUSD desce 0,05% para 1,186.

Os metais preciosos estão a sofrer a primeira correção clara numa semana. O ouro está recuando 0,3% para US $ 3680 por onça, enquanto a prata está abaixo de 1,3% para US $ 41,94 por onça. O paládio também está no vermelho (-0,4%).

O petróleo Brent e WTI estão a interromper uma recuperação de 3 dias (BRENT: -0,2%, PETRÓLEO.WTI: -0,7% após o rollover), enquanto o NATGAS está a ser negociado estável após o pico de volatilidade de ontem.

