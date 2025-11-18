Comentários do membro do Fed Thomas Barkin (destaque) Se a força de trabalho não aumentar, o crescimento económico dependerá inteiramente da produtividade.

O crescimento da força de trabalho pode estar a caminhar para cerca de 0%.

Há um risco elevado de que, no futuro, haja mais empregos do que trabalhadores.

A procura está saudável, mas não se traduz em contratações.

A procura continua saudável. O desafio está no mercado de trabalho.

A sensação geral é que a economia continua saudável.

Taxas mais baixas podem impulsionar a procura por casas, mas não resolverão o problema da oferta.

A oferta de habitação continua limitada, uma vez que a procura cresceu.

Os elevados preços da habitação atualmente podem ainda representar uma escassez de oferta com origem na crise financeira de 2007 a 2009.

A vantagem de um maior consenso é a capacidade dos mercados de definir expectativas.

A política continua a ser modestamente restritiva.

O mercado de trabalho está um pouco mais fraco do que os dados sugerem.

Sem dados convincentes, é difícil obter um consenso alargado.

A inflação não parece estar a subir, mas também não é claro que esteja a regressar aos 2%. O desemprego deverá aumentar ligeiramente, mas talvez não muito.

É difícil declarar vitória em qualquer um dos mandatos, mas também é claro que nenhum deles requer uma resposta.

A inflação está acima da meta, mas não é provável que acelere.

O mercado de trabalho está a enfraquecer, mas não creio que vá enfraquecer muito mais. Análise EUR/USD (D1) xStation5

