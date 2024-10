Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 17/10/2024

Na China, o sentimento dos investidores continua fraco, apesar de uma ligeira recuperação de 0,40-0,50% nos índices bolsistas esta madrugada. O índice JP225 do Japão também está a perder terreno, sendo negociado perto dos 39.000 pontos, registando quedas de quase 1,20%. Enquanto isso, o índice da Austrália está a ser negociado sem alterações significativas.

As ações americanas terminaram a sessão de ontem em terreno positivo, ao contrário de outros importantes índices mundiais. O US500 terminou a sessão perto dos 5.890 pontos, enquanto o US2000 permaneceu dentro da zona de consolidação definida entre 2.300-2.305 pontos.

No mercado cambial, a moeda mais forte esta manhã está a ser o dólar australiano, ganhando força após dados de desemprego que saíram abaixo do esperado. O AUDUSD está a subir 0,40%, atingindo os 0,66940. Por outro lado, a moeda mais fraca é o franco suíço, perdendo entre 0,2-0,4% contra outras moedas.

O emprego na Austrália excedeu as previsões pelo sexto mês consecutivo em setembro, atingindo o maior aumento desde fevereiro de 2024. O número de pessoas empregadas aumentou em 64,1 mil, contra uma expetativa de 25,2 mil. A taxa de desemprego ficou ligeiramente abaixo das expectativas, em 4,1%, em comparação com a previsão de 4,2% e a taxa anterior de 4,2%.

Os dados do mercado de trabalho superaram mais uma vez as expectativas, indicando a força do sector. Após o relatório, os investidores reduziram as suas expectativas de cortes nas taxas de juro pelo RBA, e o dólar australiano subiu 0,70% para 0,67100 USD.

Hoje, também foram publicados dados da balança comercial do Japão. O Japão relatou um défice comercial de 294,3 mil milhões de ienes (2 mil milhões de dólares) em setembro. As exportações caíram 1,7% em termos anuais, contra as expectativas de um aumento de 0,50%. As importações aumentaram 2,1% em termos anuais, enquanto os analistas previam um aumento de 3,2% em termos anuais.

O petróleo (OIL.WTI) continua a desvalorizar, impulsionado pelas fracas perspectivas futuras e pelo desanuviamento do conflito no Médio Oriente. Os preços do petróleo caíram quase 0,80% hoje, testando os níveis de suporte em torno de 70 USD por barril mais uma vez.

O ouro estende a subida de ontem para um nível recorde de 2.685 USD por onça (+0,40%).

A última sondagem presidencial da FOX News mostra o ex-presidente Trump à frente da vice-presidente Kamala Harris por 50% a 48%. A apenas 20 dias das eleições, a situação inverteu-se em relação ao mês passado, quando a candidata democrata liderava.

A China anunciou na quinta-feira um novo plano de estímulo ao mercado imobiliário. Num briefing dado pelo ministro da Habitação, Ni Hong, disse que a China vai alargar a lista branca de projectos imobiliários e acelerar os empréstimos bancários para estes empreendimentos inacabados para 4 biliões de yuan (561,8 mil milhões de dólares) até ao final do ano. Um total de 2,23 biliões de yuans já foi aprovado como empréstimos a promotores, um valor que deverá duplicar para 4 biliões de yuans até ao final de 2024.

A Bitcoin está a recuar cerca de 0,30%, mas mantém-se a ser negociada no intervalo definido pelos 67.000-68.000 USD.

