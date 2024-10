Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 18/10/2024

Os índices em Wall Street devolveram grande parte dos ganhos registados no início da sessão, mas conseguiram fechar de forma estável. O S&P 500 terminou a sessão com uma queda de 0,02%, o Nasdaq subiu cerca de 0,04% e o Dow Jones fechou com ganhos de 0,37%, enquanto que o Russell 2000 fechou com perdas de -0,25%)

O índice Hang Seng da China subiu 1,6%, recuperando das perdas registadas na abertura, inicialmente causadas pela desilusão dos investidores com os pacotes de estímulo anunciados para os promotores imobiliários. Os ganhos estão a ser impulsionados pelo PBOC, que lançou um programa de empréstimos no valor total de 300 mil milhões de CNY (42,1 mil milhões de USD) para as empresas chinesas financiarem a recompra de ações.

O otimismo no mercado bolsista chinês é apoiado pelos dados macroeconómicos relativamente bons. O PIB cresceu 4,6% em termos anuais (previsão: 4,5%, anterior: 4,7%), a produção industrial também recuperou significativamente (5,4%, previsão: 4,6%, anterior: 4,5%) e as vendas a retalho melhoraram (3,2%, previsão: 2,5%, anterior: 2,1%). No entanto, o impacto positivo dos dados é atenuado pela quda contínua dos preços dos imóveis (-5,8%, anterior: -5,3%).

O índice Kospi da Coreia do Sul caiu 0,5%, à luz das acusações de que o principal fundo australiano, Regal, se envolveu em vendas a descoberto no mercado de acções coreano.

A inflação no Japão caiu em setembro, como esperado, para 2,5% em termos anuais (anterior: 3%). A leitura do núcleo foi ligeiramente superior à prevista, mas ainda assim mostrou uma melhoria em comparação com o mês anterior (2,4%, previsão: 2,3%, anterior: 2,8%).

As ações da TSMC subiram 4,8% depois de a empresa ter apresentado resultados que excederam significativamente o consenso do mercado. A receita do último trimestre e o EPS aumentaram 54%.

Os futuros do petróleo WTI continuam a valorizar, mais de 0,54%. O assassinato de ontem do líder do Hamas, Yahya Sinwar, continua a ser um fator de risco para uma potencial escalada no conflito do Médio Oriente, e a retórica do Primeiro-Ministro israelita mantém-se tensa - segundo Netanyahu, a missão de “combater o mal” ainda não terminou, e deve ser dada especial atenção à situação dos reféns.

As principais criptomoedas estão a recuperar esta sexta-feira: A Bitcoin está a subir 1,3% e o Ethereum está a subir 0,8%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.