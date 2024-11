Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 18/11/2024

Os índices da região Ásia-Pacífico estão maioritariamente a ser negociados em alta. Os índices chineses estão a ganhar entre 0,30% e 0,60%. O índice japonês Nikkei 225 está a subir 0,50% para 38.200 pontos, enquanto os futuros do índice SG20cash em Singapura estão a ganhar 0,12%.

No mercado cambial, o índice do dólar americano ( USDIDX ) está a recuar 0,10%, voltando a testar a zona dos 106,6000 pontos. Uma das moedas mais fortes hoje continua a ser a libra esterlina, que valoriza cerca de 0,2%.

O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse durante uma entrevista que a economia do país está a fazer progressos no sentido de alcançar uma inflação sustentável, impulsionada pelos salários. No entanto, Ueda não comentou qualquer potencial decisão do BOJ relativamente às taxas de juro durante a reunião do próximo mês. Ueda reiterou a disponibilidade do BOJ para aumentar ainda mais os custos dos empréstimos se a economia se comportar de acordo com as suas previsões. O governador assinalou que as condições internas para uma nova subida das taxas estão a melhorar.

A Coreia do Norte está alegadamente pronta para enviar até 100.000 soldados para ajudar a Rússia na sua guerra contra a Ucrânia, de acordo com fontes familiarizadas com as avaliações de alguns países do Grupo dos 20 (G20).

Durante o fim de semana, tivemos conhecimento de novas nomeações para a nova administração de Donald Trump. Antes do seu regresso à Casa Branca, a 20 de janeiro de 2025, Trump nomeou o congressista da Florida Matt Gaetz como seu candidato a Procurador-Geral.

Pete Hegseth, um apresentador da Fox News e veterano militar, foi nomeado para o cargo de Secretário da Defesa. O polémico RFK Jr. vai ser o Secretário da Saúde, enquanto Marco Rubio parece ser uma escolha mais segura para o próximo Secretário de Estado.

Donald Trump surpreendeu ao nomear indivíduos favoráveis ao mercado para o sector das criptomoedas e anunciou o trabalho de regulação deste mercado em colaboração com projectos líderes como Cardano e XRP.

