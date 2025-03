Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 19/03/2025

Os mercados da Ásia-Pacífico terminaram a sessão com ligeiras valorizações, embora as variações não tenham sido significativas. Os índices bolsistas chineses subiram entre 0,10% e 0,30%, enquanto o JP225 do Japão se manteve praticamente estável (-0,04%). Entretanto, o AU200cash da Austrália ganhou 0,20%.

Os futuros dos índices europeus apontam para uma abertura mista. O DAX da Alemanha caiu 0,05% após fortes ganhos de ontem, enquanto o UK100 subiu 0,06%.

No mercado cambial, a volatilidade permanece baixa. O índice do dólar americano (USD) está em alta de 0,20%, enquanto o EUR / USD está em baixa de 0,17%. Os mercados estão à espera da decisão de hoje do FOMC e da conferência de imprensa de Jerome Powell, que será o principal evento do dia e da semana.

O Banco do Japão (BoJ) manteve a sua taxa de juro em 0,5%, o nível mais elevado em 16 anos, após o aumento da taxa em janeiro. Poderão ocorrer novas subidas de seis em seis meses, dependendo das condições económicas.

A declaração do BoJ sublinhou a incerteza económica, particularmente no contexto da política comercial global. Espera-se que a inflação subjacente atinja o objetivo do BoJ na segunda metade do período de previsão de três anos. O USD/JPY subiu ligeiramente antes da decisão do BoJ, mas estabilizou depois.

O índice de produção industrial sazonalmente ajustado do Japão caiu 1,1% m/m em janeiro, em linha com as expectativas. No entanto, numa base anual, o índice aumentou 2,2% em comparação com janeiro de 2024.

As exportações do Japão aumentaram 11,4% y/y em fevereiro, enquanto as importações diminuíram ligeiramente, levando a um excedente comercial após dois meses de défice. Em fevereiro, o Japão registou um excedente comercial de 584 mil milhões de ienes, em comparação com um défice de 415 mil milhões de ienes um ano antes.

O crescimento das exportações foi parcialmente impulsionado pela aceleração dos embarques antes das próximas tarifas dos EUA, particularmente no sector automóvel. O Japão está preocupado com potenciais novas tarifas sobre automóveis que podem entrar em vigor no próximo mês e está a procurar uma isenção da administração dos EUA.

O Presidente Donald Trump demitiu dois comissários da Comissão Federal do Comércio dos EUA (FTC). A medida foi recebida com fortes críticas por parte de senadores democratas e grupos antitrust, que receiam que a decisão tenha como objetivo eliminar a oposição dentro da agência.

Os esforços de estímulo do governo chinês estão a ajudar a restabelecer a confiança na economia, mas a eficácia destas políticas dependerá da execução financeira e da implementação de reformas.

De acordo com o Goldman Sachs, o sucesso das políticas económicas dependerá da rapidez com que o governo canaliza o apoio para a economia real. Os principais desafios para a China continuam a ser a fraca procura no sector imobiliário e as incertezas no comércio mundial.

O Índice de Confiança do Consumidor Westpac-McDermott Miller da Nova Zelândia caiu para 89,2 no 1.º trimestre de 2025, face a 97,5 no 4.º trimestre de 2024. Uma leitura inferior a 100 indica um sentimento negativo. O declínio na confiança foi impulsionado por preocupações com as guerras comerciais globais e o aumento do custo de vida

O sentimento no mercado das criptomoedas continua fraco. A Bitcoin está a tentar recuperar após as quedas de ontem, subindo cerca de 0,55% para US $ 83.100.



