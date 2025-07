Euforia no mercado das criptomoedas📃👀

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou um pacote de projetos de lei sobre criptomoedas defendidos pelo Presidente Donald Trump. O mais importante deles - a Lei GENIUS - recebeu apoio bipartidário (308 votos a favor, 122 contra) e, depois de ter sido aprovado pelo Senado em junho, segue agora para a secretária de Trump. O projeto de lei introduz um quadro regulamentar para as stablecoins, exigindo que os emitentes cumpram os regulamentos contra o branqueamento de capitais e as sanções. A Câmara também aprovou a Lei CLARITY (definindo os princípios gerais de regulamentação do mercado de criptografia) e a Lei do Estado de Vigilância Anti-CBDC, que visa bloquear a criação de uma moeda digital do banco central dos EUA (CBDC). Os dois últimos projetos de lei ainda aguardam aprovação do Senado. Paralelamente, Trump está a preparar uma ordem executiva que permitiria que 9 biliões de dólares em poupanças de reforma americanas (de contas 401(k)) fossem investidos em ativos alternativos como as criptomoedas, o ouro e o capital privado - transformando potencialmente a estrutura do sistema de reforma dos EUA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: XTB Research À medida que o progresso legislativo acelera, o mercado de criptografia está a crescer. O Ethereum subiu 51% desde o início de julho, e a Bitcoin mantém-se acima da marca dos $120.000. As altcoins também estão a ganhar, apoiadas pelo crescente interesse institucional e por relatos de que gigantes como a Walmart e a Amazon estão a considerar emitir as suas próprias stablecoins para reduzir os custos de transação. Os líderes de mercado chamam a estes desenvolvimentos um “momento decisivo”, oferecendo esperança de clareza regulamentar, maior confiança dos investidores e luz verde para uma adoção generalizada das criptomoedas. As instituições estão a afetar cada vez mais capital ao Ethereum. A adoção da Stablecoin poderá aumentar significativamente a procura da segunda maior criptomoeda. Uma tendência de acumulação notável pode ser vista através do ETF da BlackRock. Fonte: Pesquisa XTB Ethereum (D1) O Ethereum está a registar fortes ganhos. No entanto, ao contrário do Bitcoin, o Ethereum ainda está mais de 33% abaixo do seu anterior máximo histórico estabelecido em novembro de 2021. Fonte: xStation 5

