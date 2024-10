Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 19/09/2024

A Reserva Federal cortou as taxas em 50 pontos base para 5% ontem e comunicou um ciclo de flexibilização da política bastante agressivo.

O gráfico de pontos mostrou que as taxas de juro dos EUA poderão chegar aos 4,4% no final de 2024 (anteriormente esperava-se 5,1%). Para 2025, a Fed prevê uma mediana de 3,4%, com uma estimativa anterior de 4,1%. Claramente inferior ao esperado. Apenas um membro da Fed votou contra o corte.

O presidente da Fed, Powell, durante a conferência de imprensa, assinalou que o consumo continua resistente às taxas mais elevadas. O cenário de soft-landing torna-se cada vez mais possível. Além disso, alguns comentários mais dovish de Powell sublinharam que a Fed está pronta para apoiar o mercado de trabalho voltarem a surgir sinais de fraqueza

A sessão asiática ficou marcada por fortes ganhos nos índices bolsistas chineses e japoneses, com os futuros do Nikkei (JAP225) e do Hang Seng (HK.cash) a ganharem 1,8% e 2%, respetivamente.

O par AUDUSD valorizou após os dados do mercado de trabalho australiano; o desemprego manteve-se inalterado em 4,2%, em linha com as previsões, e a variação do emprego foi de 47,5k contra 26k previstos e 58,1k anteriormente. Ao mesmo tempo, no entanto, a variação do emprego a tempo inteiro mostrou um declínio de mais de 3.000 contra um aumento de 60.5k em julho

O PIB do segundo trimestre da Nova Zelândia não surpreendeu os mercados, mostrando um declínio anualizado de -0,5% contra uma previsão de -0,5% e um crescimento de 0,5% no primeiro trimestre. Em termos trimestrais, caiu -0,2% vs. -0,4% de declínio esperado e 0,1% de crescimento no 1º trimestre de 2024.

Os investidores aguardam hoje a decisão do Banco de Inglaterra, que poderá aumentar a volatilidade do GBPUSD por volta das 12h0; ao mesmo tempo, o CBRT turco também decidirá sobre as taxas (espera-se que ambos os bancos deixem as taxas inalteradas, de acordo com os mercados). Às 13h30, serão publicadas as alterações nos pedidos de subsídio de desemprego dos EUA e o índice regional Philly Fed, enquanto que às 15h00 BST conheceremos o sentimento dos consumidores dos EUA, de acordo com o Conference Board. A volatilidade e o apetite por cobertura de risco podem aumentar antes de amanhã, o chamado triple witching day AUDUSD (gráfico D1)

Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.