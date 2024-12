Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 19/12/2024

Os mercados registaram fortes quedas no final da sessão de ontem, depois de a Reserva Federal ter reduzido as taxas de juro, como esperado, em 25 pontos base para 4,5%, mas, ao mesmo tempo, ter revisto fortemente as suas previsões macroeconómicas e indicado uma abordagem mais cautelosa em relação às reduções das taxas de juro para 2025.

Os mercados registaram fortes quedas no final da sessão de ontem, depois de a Reserva Federal ter reduzido as taxas de juro, como esperado, em 25 pontos base para 4,5%, mas, ao mesmo tempo, ter revisto fortemente as suas previsões macroeconómicas e indicado uma abordagem mais cautelosa em relação às reduções das taxas de juro para 2025.

Os mercados registaram fortes quedas no final da sessão de ontem, depois de a Reserva Federal ter reduzido as taxas de juro, como esperado, em 25 pontos base para 4,5%, mas, ao mesmo tempo, ter revisto fortemente as suas previsões macroeconómicas e indicado uma abordagem mais cautelosa em relação às reduções das taxas de juro para 2025.

Os mercados registaram fortes quedas no final da sessão de ontem, depois de a Reserva Federal ter reduzido as taxas de juro, como esperado, em 25 pontos base para 4,5%, mas, ao mesmo tempo, ter revisto fortemente as suas previsões macroeconómicas e indicado uma abordagem mais cautelosa em relação às reduções das taxas de juro para 2025.

Os mercados registaram fortes quedas no final da sessão de ontem, depois de a Reserva Federal ter reduzido as taxas de juro, como esperado, em 25 pontos base para 4,5%, mas, ao mesmo tempo, ter revisto fortemente as suas previsões macroeconómicas e indicado uma abordagem mais cautelosa em relação às reduções das taxas de juro para 2025.

Os mercados registaram fortes quedas no final da sessão de ontem, depois de a Reserva Federal ter reduzido as taxas de juro, como esperado, em 25 pontos base para 4,5%, mas, ao mesmo tempo, ter revisto fortemente as suas previsões macroeconómicas e indicado uma abordagem mais cautelosa em relação às reduções das taxas de juro para 2025.