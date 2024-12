Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 20/12/2024

Os mercados estão a ser negociados com cautela, na sequência da posição hawkish da Reserva Federal relativamente aos cortes nas taxas em 2025. A maioria dos índices asiáticos registaram fortes perdas semanais. Os sinais da Fed de apenas dois cortes potenciais nas taxas no próximo ano, abaixo das expectativas anteriores de quatro, desencadeou um sentimento generalizado de risco. Os futuros dos EUA alargaram as perdas depois de o Congresso ter rejeitado um projeto de lei de despesas apoiado por Trump, aumentando as preocupações com o encerramento.

O Nikkei e o TOPIX do Japão contrariaram a tendência de baixa, subindo 0,2%, apesar de os dados do IPC de novembro terem sido mais fortes do que o esperado. O Governador do BOJ, Ueda, manteve um tom dovish, sugerindo que o aumento das taxas poderá ocorrer mais tarde em 2025. A inflação subjacente manteve-se acima do objetivo de 2%, mas o banco central sublinhou a necessidade de acompanhar as negociações salariais da primavera antes de qualquer mudança de política.

O banco central da China deixou as taxas de juro de referência inalteradas, com a LPR a um ano em 3,1% e a cinco anos em 3,6%. Os mercados chineses mostraram resiliência, registando perdas semanais menores do que os seus pares regionais, devido à crescente confiança nos planos de Pequim para aumentar a despesa fiscal em 2025. O espaço limitado da política monetária do PBOC devido à fraqueza do yuan reforça as expectativas de um maior estímulo fiscal.

O dólar atingiu máximos dos últimos dois anos de 108,43, beneficiando das mudanças nas perspetivas acerca das taxas de juro nos EUA.

Os preços do petróleo registaram perdas semanais superiores a 2%, com o Brent a ser negociado nos 72,47 dólares e o WTI a 68,99 dólares. A previsão da Sinopec de que as importações de petróleo bruto da China poderiam atingir o pico em 2025, aumentou as preocupações sobre a procura. O JPMorgan prevê um excedente do mercado de petróleo de 1,2 milhões de bpd em 2025, citando o forte crescimento da oferta não-OPEP+.

O ouro manteve-se perto dos mínimos mensais, nos US $ 2.596.

O Congresso enfrenta um potencial encerramento do governo depois de rejeitar um projeto de lei de despesas apoiado por Trump numa votação de 174-235. O projeto de lei, que teria suspendido os limites da dívida durante dois anos, enfrentou a oposição dos conservadores fiscais do Partido Republicano. O financiamento do governo expira à meia-noite de sexta-feira, ameaçando perturbar as viagens de férias e os serviços federais.

A Berkshire Hathaway aumentou a sua participação na Occidental Petroleum com uma compra de 409 milhões de dólares em três dias, reforçando a aposta de Warren Buffett no sector da energia. O Banco do Japão publicou uma análise crítica das políticas de estímulo do ex-governador Kuroda, observando a sua eficácia limitada na mudança da psicologia do consumidor e alertando para potenciais efeitos colaterais duradouros.

As criptomoedas continuam a ser negociadas sob pressão. A Bitcoin voltou a testar a zona dos $ 96.600, enquanto o Ethereum recua mais de 3% para $ 3368.

