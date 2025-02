Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 21/02/2025

Os mercados asiáticos foram negociados de forma mista, com um tom cauteloso, uma vez que as preocupações com as tarifas comerciais dos EUA e as elevadas taxas de juro pesaram sobre o sentimento. O Hang Seng subiu mais de 3%, liderado por ações tecnológicas, enquanto os mercados japoneses permaneceram estáveis e os índices da China continental apresentaram um desempenho moderado.

As ações do Alibaba Group em Hong Kong subiram 8,5% após os fortes resultados do trimestre de dezembro, desencadeando uma recuperação mais ampla das ações chinesas de tecnologia. A divisão de nuvem da empresa mostrou um crescimento robusto impulsionado por iniciativas de IA, enquanto a confirmação de uma parceria da Apple para recursos de IA em iPhones chineses impulsionou ainda mais o sentimento. As notícias sobre a participação de mil milhões de dólares de Ryan Cohen também apoiaram as ações.

A inflação japonesa acelerou em janeiro, com o IPC subjacente a subir 3,2% em termos anuais, excedendo as expectativas de 3,1%. A inflação geral subiu para 4,0%, impulsionada pelo aumento dos preços dos produtos alimentares. Os dados reforçaram as expectativas de um novo aperto monetário do BOJ, embora as taxas de rendibilidade das obrigações japonesas tenham diminuído depois de o Governador Ueda se ter comprometido a resolver os movimentos anormais do mercado.

A Moody's baixou a notação de rating da Nissan Motor para o estatuto de lixo (Ba1 de Baa3), citando fracas perspectivas e desafios de reestruturação. Separadamente, surgiram relatos de um grupo japonês de alto nível propondo que a Tesla investisse na Nissan após o fracasso das negociações de fusão com a Honda, potencialmente alavancando as fábricas subutilizadas da Nissan nos EUA em meio a ameaças de tarifas.

Os preços do petróleo estabilizaram-se com o Brent em $76,45 e o WTI em $72,44, a caminharem para os maiores ganhos semanais desde o início de janeiro. O JPMorgan observou que a procura global de petróleo foi em média de 103,4 milhões de bpd até meados de fevereiro, enquanto as interrupções no fornecimento persistiram com o oleoduto do Cáspio relatando fluxos reduzidos de 30-40% após um ataque de drones ucranianos.

O Comissário Europeu para a Energia, Dan Jorgensen, anunciou planos para aumentar as importações de gás dos EUA e de outras fontes para substituir os fornecimentos russos, acelerando simultaneamente a expansão das energias renováveis. A medida surge numa altura em que os preços do gás na Europa atingiram máximos de dois anos e sob a pressão das ameaças tarifárias de Trump.

O ouro recuou dos máximos históricos, mas mantém-se a caminho da oitava semana consecutiva de ganhos, apoiada pelas preocupações com a guerra comercial e a fraqueza do dólar.

O euro manteve-se estável em US $ 1,049 antes das eleições alemãs de domingo, após o colapso da coalizão do chanceler Scholz. Os mercados aguardam as leituras do PMI de fevereiro da zona do euro, Grã-Bretanha e EUA, que podem mostrar os primeiros impactos das ameaças tarifárias de Trump na atividade empresarial.

O cobre deverá fechar a semana com perdas, apesar do recente entusiasmo impulsionado pela IA, com os futuros da LME em US $ 9.522,80 por tonelada e os futuros de março em US $ 4,5750 por libra, ambos caindo cerca de 1,9% na semana, à medida que o ímpeto de recuperação da China esfriou.

O iene japonês enfraqueceu para 150,35 por dólar, apesar dos fortes dados de inflação, com as autoridades a moderarem as expectativas de um aperto agressivo do BOJ. O Ministro das Finanças, Kato, alertou para o impacto do aumento dos rendimentos das obrigações sobre as despesas públicas, arrefecendo as especulações do mercado sobre aumentos iminentes das taxas.

