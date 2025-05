Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 22/05/2025

A subida das yields nos EUA traduziu-se ontem em fortes quedas em Wall Street ( S&P 500 : -1,6%, DJIA : -1,9%, Nasdaq : -1,4%, Russell 2000 : -2,8%). As yields das obrigações americanas a 30 anos subiram mais de 10 pontos base devido às preocupações com o agravamento do défice e à falta de consenso sobre o projeto de lei fiscal de Trump na Câmara dos Representantes dos EUA.

O Senado dos EUA desbloqueou a proposta de lei de stablecoin, permitindo o debate e a potencial votação na próxima semana. O progresso no processo legislativo provocou euforia no mercado de criptomoedas. A Bitcoin subiu 2,9% para 111.370 dólares, a Ethereum 4,9% para 2.632 dólares.

Na região da Ásia-Pacífico, o pessimismo de Wall Street persistiu. As quedas foram observadas no HSCEI chinês (-0,14%), no Nikkei 225 japonês (-0,94%), no Kospi sul-coreano (-1,17%) e no S&P/ASX 200 australiano (-0,44%).

O Baidu (BIDU.US) caiu mais de 3% após a divulgação de seus ganhos do primeiro trimestre de 2025, apesar de a receita ter excedido as previsões, principalmente impulsionada por serviços de nuvem de IA. O lucro operacional ajustado caiu 20% em relação ao ano anterior, e a margem bruta não correspondeu às expectativas. As receitas do seu principal segmento de publicidade em motores de busca também tiveram um desempenho inferior.

O PMI dos serviços da Austrália caiu em maio para 50,5 (anterior: 50,5), enquanto o PMI da indústria transformadora permaneceu estável em 51,7. A expansão das empresas australianas deve-se principalmente ao crescimento contínuo das novas encomendas e ao aumento do emprego. No entanto, o ritmo de crescimento começou a abrandar, juntamente com o otimismo empresarial.

No mercado cambial, a volatilidade permanece limitada. O índice do dólar americano mantém-se estável, com o iene japonês a registar os maiores ganhos entre as moedas do G10 (USDJPY: -0,3%), enquanto o dólar neozelandês é o mais fraco (NZDUSD: -0,25%), depreciando-se em resposta às previsões do PIB revistas em baixa pelo Tesouro neozelandês. O dólar australiano está a recuperar (AUDUSD: +0,2%), e o EURUSD está a subir uns modestos 0,05% para 1,335.

O ouro continua a subir 0,6% para $3.333 por onça, a prata 0,66% para $33,60 por onça, enquanto os destaques da sessão de ontem, a platina (-0,1%) e o paládio (-0,3%), estão a sofrer ligeiras correcções.

