Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 22/09/25

As bolsas asiáticas estão a registar ganhos esta manhã, com a maioria dos índices a manterem-se estáveis, depois de as ações dos EUA terem continuado a subir na sexta-feira. O Nikkei 225 está a subir 1,2% hoje, o China A50 está a subir 0,66% e o KOSPI está a subir 0,52%.

Os legisladores dos EUA têm até 30 de setembro para aprovar um projeto de lei de financiamento para evitar um encerramento do governo.

Há também muita coisa a acontecer em termos de geopolítica. A Estónia invocou o artigo 4 da NATO depois de três caças MiG-31 russos terem entrado no seu espaço aéreo na sexta-feira, e a Alemanha enviou caças para localizar um avião russo no Mar Báltico durante o fim de semana.

O iene é uma das moedas com pior desempenho esta manhã, com a balança de riscos a mudar de surpresas relativamente hawkish em relação à última decisão do BoJ para o nervosismo sobre as eleições presidenciais no Japão. A taxa de câmbio USD/JPY ultrapassou os 148,35.

O sentimento positivo em moedas como o AUD deve-se principalmente aos comentários hawkish do Governador Bullock, que advertiu que as perspectivas económicas permanecem incertas e que pode haver excesso de procura na economia, o que pode ser impulsionado por dados do mercado de trabalho melhores do que o esperado.

A agência de notação Moody's confirmou a notação de crédito da Polónia num nível inalterado de A2/P-1 para os passivos a longo e a curto prazo, respetivamente, mas, ao mesmo tempo, alterou a perspetiva de estável para negativa.

A decisão de alterar a perspetiva para negativa reflecte uma perspetiva mais fraca dos indicadores orçamentais e da dívida pública em comparação com as expectativas anteriores. A agência prevê igualmente défices orçamentais significativamente mais elevados para o sector das administrações públicas e um atraso na consolidação orçamental gradual. O risco decorre principalmente do impasse entre o governo e o presidente e da probabilidade de aumento das despesas públicas antes das eleições parlamentares de 2027 e posteriormente.

Na China, o Banco Popular da China manteve as suas taxas de juro de referência inalteradas pelo quarto mês consecutivo, deixando a taxa de base a um ano em 3,0% e a taxa a cinco anos em 3,5%.

No mercado das matérias-primas, assistimos a subidas nos preços da PRATA (+1,5%) e do PETRÓLEO WTI (+0,77%). Ao mesmo tempo, o NATGAS continua lateral e o OURO está a subir 0,35% esta manhã.

