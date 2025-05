Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 23/05/2025

Os mercados asiáticos recuperaram com as quedas das yields do Tesouro, embora persistam as preocupações fiscais nos EUA. A maioria dos índices regionais subiu na sexta-feira, apesar de uma semana volátil centrada nas preocupações com a dívida pública. O Nikkei 225 e o TOPIX do Japão subiram 0,8%, ignorando os dados de inflação acima do esperado. Os mercados chineses tiveram um desempenho superior ao da semana, com o Shanghai Composite subindo 0,5% na semana e o CSI 300 valorizando 0,9%, beneficiados pelo otimismo em relação à redução das tarifas. O Hang Seng de Hong Kong subiu 0,5% na sexta-feira, com um ganho semanal de 1,1%. Os futuros do S&P 500 subiram marginalmente, embora Wall Street enfrente perdas semanais de 1,5% a 2%.

A inflação subjacente do Japão atinge o nível mais alto em dois anos, com 3,5%, aumentando as probabilidades de um aumento das taxas pelo Banco do Japão. O IPC subjacente de abril superou as previsões, acelerando de 3,2% em março e marcando o ritmo mais rápido desde janeiro de 2023. Uma medida básica refinada, excluindo alimentos e energia, atingiu 3,0%, bem acima da meta de 2% do BOJ. Os fortes aumentos salariais das negociações da primavera impulsionaram os gastos do consumidor, com a inflação dos alimentos saltando para 7,0%. Analistas do ING agora esperam um aumento de 25 pontos-base na taxa do BOJ em julho, embora a incerteza sobre as tarifas dos EUA possa limitar novos movimentos até o início de 2026.

Preços do petróleo caem pela quarta sessão consecutiva devido a preocupações com o fornecimento da OPEP+. O Brent caiu 0,5%, para US$ 63,53, e o WTI recuou 0,5%, para US$ 60,87, ambos caminhando para a primeira queda semanal em três semanas. A Bloomberg informou que a OPEP+ está considerando um aumento de 411.000 bpd na produção para julho na reunião de 1º de junho.

As perdas semanais atingiram 1,9% para o Brent e 2,5% para o WTI. A procura por armazenamento de petróleo bruto nos EUA subiu para níveis da pandemia de COVID-19, com os traders se preparando para aumentos na oferta. A quinta rodada de negociações nucleares entre os EUA e o Irão está marcada para sexta-feira, em Roma. As negociações comerciais entre o Japão e os EUA se intensificam, com uma quarta rodada prevista para 30 de maio.

O principal negociador, Ryosei Akazawa, retornará a Washington na próxima semana para se reunir com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que não pôde comparecer à terceira rodada de sexta-feira com o secretário de Comércio, Lutnick, e o representante comercial, Greer. O primeiro-ministro Ishiba manteve uma conversa telefónica de 45 minutos com Trump para discutir tarifas e cooperação económica. O Japão mantém a exigência pela eliminação total das tarifas, enquanto enfrenta tarifas gerais de 10% mais 25% sobre automóveis até o prazo final de julho.

Grandes bancos dos EUA exploram lançamento conjunto de stablecoin para combater a concorrência das criptomoedas. O JPMorgan Chase, o Bank of America, o Citigroup e o Wells Fargo estão em discussões iniciais com a Early Warning Services e a Clearing House. A iniciativa aguarda a legislação da Lei GENIUS, que passou por uma votação procedural importante no Senado esta semana. Os bancos pretendem aproveitar as stablecoins para pagamentos transfronteiriços mais rápidos, evitando a erosão da base de depósitos por parte das grandes empresas de tecnologia.

A Foxconn avança na expansão na Índia, apesar da pressão de Trump, com uma fábrica de ecrãs de US$ 1,5 bilhão planejada para Tamil Nadu. O fornecedor da Apple prossegue com grandes investimentos, incluindo uma fábrica de montagem de chips de US$ 450 milhões aprovada em Uttar Pradesh, à medida que a Índia surge como uma alternativa à fabricação na China. Trump disse recentemente ao CEO Tim Cook que "não estamos interessados em que construam na Índia", apelando ao retorno da produção para os EUA. Relatórios sugerem que todos os iPhones vendidos nos EUA poderão eventualmente vir da Índia devido às tarifas impostas pela China.

