Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 23/06/2025

As preocupações sobre o encerramento do Estreito de Ormuz, que é um ponto-chave para o comércio de petróleo, parecem pouco prováveis de se concretizarem neste momento, porque mesmo no caso de encerramento da parte do estreito que faz parte das águas territoriais do Irão, os carregamentos comerciais poderiam ter lugar através de parte das águas de Omã e dos Emirados Árabes Unidos, que seriam muito provavelmente protegidas pela frota dos EUA.