Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 24/03/2025

Na sexta-feira, Wall Street fechou em terreno positivo, apesar das perdas registadas na abertura. O Nasdaq recuperou significativamente (+0,52%), enquanto o S&P 500 e o DJIA registaram ganhos ligeiros (+0,08%).

Donald Trump anunciou “flexibilidade” em relação às tarifas de retaliação previstas para o início de abril.

John Williams, da Reserva Federal, declarou que “não vê sinais de incerteza nas expectativas de inflação [nos EUA]”, descrevendo os últimos dados da Universidade de Michigan como um caso isolado.

Os mercados da Ásia e do Pacífico prolongaram as suas perdas, devido às preocupações com a onda de tarifas retaliatórias dos EUA prevista para abril. O HSCEI (-0,15%), o Shanghai SE Composite (-0,57%) e o Kospi da Coreia do Sul (-0,3%) estão todos no vermelho, enquanto que o Nikkei 225 do Japão permanece estável.

O sector dos serviços de telecomunicações esteve particularmente sob pressão (por exemplo, China Unicom -3,1%) depois de os EUA terem lançado uma investigação sobre alegadas violações das restrições operacionais impostas às empresas chinesas nos EUA.

O Banco do Japão continuará a aumentar as taxas de juro se a inflação continuar a aproximar-se do objetivo, independentemente das perdas nas suas participações em obrigações do Tesouro.

As leituras preliminares do PMI mostraram uma recuperação significativa na Austrália. O índice da indústria transformadora subiu para 52,6 em março (anterior: 50,4), enquanto o índice dos serviços subiu para 51,2 (anterior: 50,8). As novas encomendas cresceram ao ritmo mais rápido desde maio de 2022, juntamente com o surgimento de novas empresas.

No entanto, no Japão, o PMI diminuiu inesperadamente. O índice industrial caiu para 48,3 (previsão: 49,2, anterior: 49), enquanto o índice de serviços caiu para 49,5 (anterior: 53,7).

No mercado cambial, o dólar devolveu parte dos seus ganhos registados na última sessão ( USDIDX : -0,05%). Enquanto isso, o iene japonês enfraquece em relação ao dólar em meio a preocupações com as próximas tarifas ( USDJPY : + 0,2%). O EURUSD recupera 0,2%.

Os futuros do petróleo Brent e WTI caíram 0,19% e 0,12%, respectivamente, enquanto o gás natural ( NATGAS ) também caiu (-0,75%).

O Iraque planeia aumentar a produção de petróleo e gás para 6 milhões de barris por dia até 2029.

O ouro é negociado de forma estável nos $ 3,022 por onça, enquanto a prata valorizam 0.35% para $ 33.15 por onça.

As criptomoeda recuperaram fortemente à medida que o apetite pelo risco aumentou nos futuros de índices dos EUA e da Europa. A Bitcoin subiu para $ 86,930 (+ 2.13%), Ethereum para $ 2,065 (+ 3.73%), enquanto a Solana (+ 5.2%) e a Chainlink (+ 5%) também subiram.

Os principais dados macroeconómicos divulgados hoje serão os valores preliminares do PMI de março para os serviços e a indústria transformadora.

