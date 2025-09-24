Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 24/09/25

Wall Street terminou a sessão de terça-feira com a primeira realização de lucros mais significativa deste mês. A maior correção foi registada pelo Nasdaq (-0,95%), seguido pelo S&P 500 (-0,55%), Russell 2000 (-0,25%) e DJIA (-0,2%). Os futuros dos principais índices da UE e dos EUA estão atualmente a ser negociados em ligeira alta (EU50: +0,03%, US30: +0,1% ).

Trump comentou que a Ucrânia, com o apoio da UE e da NATO, pode regressar às suas fronteiras originais e prometeu mais entregas de armas à NATO.

O sentimento na região Ásia-Pacífico mostra alguma cautela dos investidores após o sell-off de ontem em Wall Street. Os índices na China estão a negociar em alta (CHN.cash: +1,1%; HK.cash: +1% ), AU200.cash desce 0,65%, o Nifty 50 da Índia prolonga a sua correção (-0,35%), e o Nikkei 225 do Japão está ligeiramente abaixo da linha (JP225: -0,05% ).

O relatório preliminar do PMI do Japão para setembro revelou o aumento mais fraco da atividade em 4 meses (PMI Composto: 51,1, anteriormente 52, previsão). O índice relativo à indústria transformadora caiu mais acentuadamente do que o previsto (48,4, previsão de 49,5, anteriormente 49,7), o valor mais baixo desde março, devido a uma queda acentuada das encomendas e das exportações. A evolução dos serviços equilibrou parcialmente a leitura graças à forte procura interna. O crescimento do emprego foi o mais fraco dos últimos 2 anos.

O dólar australiano é atualmente a moeda mais forte do G10, apoiado pelas expectativas hawkish em relação ao RBA (AUDUSD: +0,35%), enquanto o dólar neozelandês também está a ganhar terreno (NZDUSD: +0,1%). O dólar americano está a recuperar após dois dias de quedas (USDIDX: +0,15% ), ganhando mais em relação às moedas nórdicas (USDNOK: +0,3%, USDSEK: +0,2%). O iene, por outro lado, está a registar perdas em relação a todas as moedas do G10 (USDJPY: +0,15%, EURJPY: +0,1%). O EURUSD desceu 0,1% para 1,1803, interrompendo uma série de 3 dias de ganhos.

A Bitcoin recupera 0,1% para 112.490 USD, o Ethereum amplia as perdas em 0,7% para 4.151 USD.

