Resumo diário: Powell impulsiona os mercados! 📈 EURUSD em alta

Principais conclusões Discurso de Powell mantém ganhos do mercado, mas enfraquece o dólar

Bancos apresentam queda, apesar dos bons resultados

Energia e commodities industriais apresentam queda

BCE mantém política - Euro valoriza

Metais de terras raras continuam a subir em função das tensões comerciais

Os índices americanos iniciaram o dia de forma desfavorável, apesar do início positivo da temporada de divulgação de resultados pelos bancos. Na abertura, os principais índices apresentavam uma queda superior a 1%. A situação só se inverteu com Jerome Powell, cujo discurso foi percebido pelo mercado como um motivo para mudar o sentimento. No final da sessão, quase todos os índices de ações americanos estavam em território positivo. O Russell 2000 foi o que mais subiu, com 1,3%, enquanto o Nasdaq teve um desempenho pior, oscilando em torno do nível de abertura, e o S&P 500 e o Dow Jones ganharam cerca de 0,5%.



Hoje, os gigantes bancários americanos apresentaram os seus resultados financeiros. O JP Morgan, o Goldman Sachs, o Wells Fargo e o Citigroup superaram as expectativas do mercado em termos de receita e lucros líquidos. Apesar dos resultados sólidos, a maioria dos bancos encerrou o pregão com quedas, exceto o Wells Fargo, cujas ações valorizaram. Essa discrepância pode sugerir que os investidores veem condições relativamente melhores nos bancos comerciais em comparação com os bancos de investimento, o que pode ser resultado de preocupações relacionadas a riscos ocultos no último segmento, especialmente no contexto do recente escândalo relacionado à falência da First Brands.



A Salesforce e o Walmart anunciaram a sua colaboração com a OpenAI. A gigante do retalho aumentou a sua avaliação em 4%, mas a Salesforce não teve a mesma sorte, perdendo mais de 1% da sua avaliação, apesar da colaboração.



Os mercados europeus encerraram a sessão de terça-feira com quedas moderadas, não reagindo a tempo ao discurso posterior de Jerome Powell. O abrandamento parcial das tensões políticas em França e os resultados melhores do que o esperado da Ericsson não foram suficientes para melhorar o sentimento dos investidores. Somente após os comentários do presidente do Fed, que foram percebidos como um pouco mais dovish, houve uma melhora no sentimento no mercado futuro. Os contratos do FRA40 francês ganharam cerca de 1,4%, e o SPA35 espanhol subiu 0,7%. No entanto, o DE40 alemão e o W20 de Varsóvia permaneceram sob pressão, indicando cautela dos investidores em relação às perspectivas da economia europeia.



O sentimento negativo voltou a dominar o mercado de Varsóvia, com as empresas de mineração sendo a principal fonte de pressão descendente desta vez. O WIG20 encerrou a sessão com um resultado de -1%.



No mercado de matérias-primas, verificaram-se quedas significativas nos preços da energia. Os contratos de petróleo caíram mais de 1% no final da sessão, continuando uma correção após uma recuperação anterior. As preocupações com a procura, no contexto de sinais de abrandamento económico e aumento da oferta, estão a exercer pressão sobre os preços. Quedas ainda mais acentuadas foram registadas no gás natural, cujos contratos caíram cerca de 2%, impulsionados por previsões meteorológicas mais amenas e reservas nos EUA.



No segmento de commodities agrícolas, os ganhos foram predominantes, particularmente visíveis nos mercados de cacau, açúcar e café. Os preços do cacau subiram mais de 1%, continuando uma tendência ascendente apoiada por questões de abastecimento em curso na África Ocidental. Os contratos de açúcar aumentaram 2%. O café registou um movimento ascendente ainda mais forte, com os contratos a subirem mais de 4%. Os investidores estão a reagir a relatos de menor produção na América do Sul.



Os investidores decidiram realizar alguns lucros após os recentes ganhos no mercado de metais industriais. Os preços do cobre caíram cerca de 1,5%, e o zinco perdeu mais de 2%.



Apesar de uma ligeira melhora no sentimento no final da sessão, o sentimento no mercado de criptomoedas permanece claramente negativo. Não apenas as principais moedas digitais estão a perder valor, mas também as empresas relacionadas à indústria de criptomoedas. A contínua saída de capital do mercado de ativos digitais está a se traduzir em quedas no Bitcoin e no Ethereum de mais de 2%, enquanto tokens menores estão a sofrer quedas de preço ainda mais profundas, de 4 a 5%.



A presidente do Banco Central Europeu tentou acalmar o sentimento dos investidores hoje, enfatizando que, apesar de uma política monetária mais restritiva, não há atualmente nenhum risco para a estabilidade do mercado de dívida na Europa. Ela também observou que o processo de desinflação está a chegar ao fim e que a situação do mercado de trabalho continua sólida. Essas declarações apoiaram a moeda comum, com o euro a se fortalecer significativamente em relação à maioria dos principais pares, recuperando as perdas recentes.



O discurso do governador do Banco da Inglaterra também atraiu a atenção dos investidores hoje. Ele destacou os riscos crescentes para a estabilidade financeira, incluindo a potencial sobrevalorização das empresas do setor de inteligência artificial, as ameaças relacionadas ao aumento dos ataques cibernéticos e a pressão contínua no mercado de trabalho. Como resultado de suas declarações, a libra esterlina encerrou o dia com um ligeiro enfraquecimento em relação às principais moedas.



As empresas relacionadas com a extração e o processamento de metais de terras raras continuam a sua tendência ascendente, obtendo ganhos em meio às crescentes tensões na guerra comercial global. Os investidores consideram este segmento como um potencial beneficiário da crescente pressão para se tornar independente dos fornecedores chineses de matérias-primas estratégicas. A US Rare Earth e a MP Materials viram os seus preços subirem cerca de 3% hoje.

