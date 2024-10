Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 24/10/2024

Os índices da região da Ásia-Pacífico voltaram a registar perdas,. As maiores perdas registam-se nos índices chineses, que caíram cerca de 1,00-1,20%, o índice coreano KOSPI desceu 0,45%, o japonês Nikkei 225 acabou por estar a ser negociado de forma estável, enquanto o australiano AUS200 valorizou 0,15%.

As quedas no mercado dos E.U.A., ontem, acabaram por ser as maiores desde o início de setembro. O Nasdaq (US100) perdeu mais de 1,60%, e o SP500 (US500) registou perdas de 0,90%. As perdas foram parcialmente reduzidas no final da sessão.

Hoje, o sentimento é ligeiramente melhor, e estamos a observar uma ligeira recuperação nos futuros dos E.U.A.. O bom humor pode ser apoiado por resultados trimestrais muito melhores do que o esperado da Tesla (TSLA.US), que ganhou 12% após o encerramento da sessão. Embora as vendas da Tesla tenham sido inferiores ao esperado ($25,18 mil milhões vs. $25,43 mil milhões), o EPS surpreendeu positivamente ($0,72 vs. $0,60).

Ontem, a IBM (IBM.US) também divulgou resultados após a sessão. No entanto, os resultados da empresa não surpreenderam os mercados, e as ações caíram 2,50% durante o "after-hours". As quedas ocorreram apesar do resultado dos EPS ter sido maior do que o esperado ($2,30 vs. $2,22). No entanto, isso não foi suficiente para superar as altas expectativas dos investidores. As receitas foram ligeiramente abaixo do consenso (US $ 14,97 mil milhões vs. US $ 15,05 mil milhões ).

O sector industrial da Austrália continua a debater-se, com o índice PMI Manufacturing a cair ligeiramente de 46,7 em setembro para 46,6 em outubro, atingindo o seu nível mais baixo em mais de quatro anos. Por outro lado, a situação no sector dos serviços, que representa mais de 80% da produção económica do país, é mais positiva. O PMI para os serviços subiu de 50,5 para 50,6, com a atividade das novas empresas a aumentar para o seu nível mais elevado desde maio.

O relatório do PMI da indústria transformadora do Japão também ficou aquém das expectativas, situando-se em 49,0 pontos (as expectativas eram de 49,9; a leitura anterior era de 49,7), e o PMI dos serviços foi de 49,3 (anteriormente 49,6). A atividade fabril contraiu-se pelo quarto mês consecutivo e as novas encomendas diminuíram tanto no sector da indústria como no dos serviços.

O relatório do PIB da Coreia do Sul mostrou um crescimento económico próximo de zero no terceiro trimestre deste ano. Os dados preliminares indicaram um crescimento de 0,1%, em comparação com as expectativas de 0,5%. O crescimento simbólico do PIB foi apoiado pelos gastos do consumidor e do governo.

O petróleo (OIL.WTI) está a valorizar perto de 1,00% esta manhã, subindo para os $71,70 por barril e recuperando das perdas de ontem causadas por um aumento nos inventários após o relatório da EIA. O aumento dos preços do petróleo é impulsionado por preocupações relacionadas com o conflito no Médio Oriente. Na quarta-feira, forças israelitas atacaram o sul de Beirute.

