Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 25/03/2025

As ações chinesas lideram as quedas dos mercados asiáticos, com o índice tecnológico de Hong Kong a cair 3,8%, a maior queda das últimas três semanas. A Alibaba caiu mais de 3% depois de o seu presidente ter alertado para uma potencial bolha em torno dos centros de dados de IA. Os futuros de ações dos EUA e da Europa desceram.

As minutas do Banco do Japão mostraram que os membros discutiram sobre o aumento das taxas com os decisores políticos a considerarem o ritmo dos futuros aumentos das taxas de juro. Os membros do BOJ observaram que as taxas de juro reais permanecem “significativamente negativas”, apesar da subida de janeiro para 0,5%, tendo um deles sugerido que as taxas deverão atingir cerca de 1% no final de 2025.

O primeiro-ministro japonês, Ishiba, planeia implementar medidas anti-inflação imediatamente após a aprovação do orçamento para o ano fiscal de 2025, de acordo com a agência noticiosa Kyodo. A taxa de inflação do Japão subiu para 3,6% em dezembro de 2024, o valor mais elevado desde janeiro de 2023.

Os investidores permanecem cautelosos antes da implementação das tarifas, com o Presidente da Blackstone, Jon Gray, a aconselhar paciência: “Observe a evolução desta diplomacia tarifária e tome decisões de investimento durante um período mais longo”. Raphael Bostic, da Fed, citou os impactos das tarifas para a sua perspetiva reduzida de apenas um corte de taxas este ano.

O ouro mantém-se perto da zona dos US $ 3.000, subindo ligeiramente para US $ 3.015 / onça, depois de recuar junto dos seus máximos históricos da semana passada de US $ 3.057. A procura por ativos de refúgio persiste apesar da melhoria do apetite pelo risco, uma vez que a incerteza permanece sobre a agenda tarifária de Trump.

O PBOC da China revela alterações à política monetária que permitem aos bancos licitar preços diferentes para os empréstimos a um ano (facilidade de empréstimo a médio prazo), a mais recente medida dos esforços para renovar o conjunto de instrumentos monetários da China. Os futuros de obrigações a 30 anos da China avançaram após o anúncio.

O presidente do Alibaba anuncia o reinício das contratações, com Joseph Tsai a anunciar planos para retomar o recrutamento após 12 trimestres consecutivos de diminuição do número de efetivos. Tsai citou a reunião de fevereiro do Presidente Xi com empresários tecnológicos como um “sinal muito claro para a comunidade empresarial” no sentido de reinvestir e contratar.

O petróleo mantém os ganhos, enquanto o ouro permanece estável perto dos máximos históricos.

As criptomoedas recuam com a Bitcoin a cair 1.6% para $ 86,504 e o Ether a cair 1.9% para $ 2,045.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.