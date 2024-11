Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 25/11/2024

Estamos a começar a semana com os índices asiáticos a registarem ganhos superiores a 1,3%, para o Nikkei do Japão e de 1,4% para o Kospi da Coreia. No entanto, os mercados chineses estão hoje sob pressão, com o Hang Seng a cair 0,5% e os índices da China continental a perderem até 1%.

O dólar interrompeu os seus ganhos esta manhã, com as yields das obrigações a caírem na sequência da nomeação do antigo diretor do fundo George Soros, Scott Bessent, para a chefia do Tesouro dos EUA. O anúncio fez com que o dólar caísse a pique no início das negociações asiáticas. No entanto, a escala destes movimentos tem sido limitada desde então.

Na sua primeira entrevista após as eleições, Bessent disse que a sua principal prioridade seria cumprir as várias promessas de Trump de redução de impostos, tarifas e cortes nas despesas, bem como manter o estatuto do dólar como moeda de reserva mundial.

A China manteve a sua taxa anual de MLF pelo segundo mês consecutivo, enquanto aguarda os efeitos das suas medidas de estímulo.

O conselho de política monetária da NZIER está a recomendar que o Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) corte a sua taxa de juro oficial em 50 pontos base para 4,25% na sua próxima declaração de política monetária na quarta-feira.

O relatório de hoje mostrou que as vendas a retalho da Nova Zelândia caíram ainda mais no terceiro trimestre, em -0,1 % q/q. No entanto, não foi tão mau como a queda de -1,2% no segundo trimestre, nem tão mau como os -0,5% esperados.

Esta manhã, estamos também a assistir a um recuo nos metais preciosos. O ouro caiu 1,4%, enquanto a prata caiu 1,7%.

O sentimento do mercado das criptomoedas é moderado neste momento. A BTC continua a ser negociada nos $ 98,000. Fonte: xStation

