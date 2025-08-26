Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 26/08/2025

As ações na região APAC estão a ser negociadas maioritariamente em baixa após a sessão mais fraca de ontem nos mercados globais, apesar da reação positiva de sexta-feira aos comentários de Powell.

Os futuros dos índices europeus sugerem uma abertura mais baixa. O contrato de futuros do Euro Stoxx 50 (EU50) está atualmente em baixa de quase 0,4%.

A taxa de câmbio EUR / USD permanece acima de 1,16; USD / JPY está em torno de 148. O euro é atualmente a moeda com melhor desempenho, enquanto o NZD está a registar quedas crescentes.

Trump ameaçou impor tarifas adicionais aos países que impõem impostos digitais ou regulamentos considerados discriminatórios contra as empresas de tecnologia dos EUA. Se estas medidas não forem retiradas, os EUA imporão restrições à exportação de tecnologia e semicondutores, bem como tarifas sobre as exportações destes países para os EUA.

O Presidente Trump anunciou publicamente a demissão imediata de Lisa Cook do seu cargo de membro do Conselho da Reserva Federal (Fed).

Lisa Cook rejeitou as alegações, afirmando que não havia motivos para a sua demissão e que não tencionava demitir-se; o Presidente não tem autoridade formal para a demitir. Cook tenciona continuar a desempenhar as suas funções na Fed.

O RBA continua a considerar na sua minuta os riscos associados às tarifas impostas pelos EUA, embora os piores cenários tenham sido evitados até agora..

O Conselho de Administração do RBA avaliou que poderá ser necessário efetuar novos cortes nas taxas de juro ao longo do próximo ano - existem argumentos tanto para um ritmo gradual como para um ritmo mais rápido de flexibilização.

A situação no mercado de trabalho permanece moderadamente tensa, a inflação está ligeiramente acima do objetivo e a procura interna está a crescer. A atual política monetária é descrita como moderadamente restritiva; discute-se se seria melhor um ciclo de cortes gradual ou mais rápido - a decisão depende dos dados provenientes das economias mundiais.

O RBA considerou a possibilidade de acelerar o ritmo de redução da sua carteira de obrigações, mas tal foi considerado desnecessário nesta altura.

Os eventos de hoje incluem: Encomendas de bens duradouros dos EUA (julho), índice de confiança dos consumidores do Conference Board (agosto), previsão do PIB da Fed de Atlanta, actas do Riksbank, decisão do NBH (Hungria), conversações sobre o programa nuclear do Irão, discursos dos membros da Fed e do BoE, leilões de obrigações em Itália e nos EUA.

